Il questore di Siracusa ha emesso il cosiddetto Daspo Willy per tre minorenni, due quindicenni ed una quattordicenne, protagoniste di una brutale aggressione avvenuta la settimana scorsa in via Piersanti Mattarella, ad Avola, ai danni di una ragazzina straniera, presa a calci ed a pugni.

Le denunce per 5 minori

Nei giorni scorsi, gli agenti del commissariato di polizia hanno iscritto nel registro degli indagati 5 minori, 4 donne ed un maschio, accusati di lesioni personali. Le identificazioni sono avvenute grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza della zona ma anche con i video del pestaggio che sono transitati sui social e sulle chat.

Divieto di ingresso nei locali per due anni

Per le destinatarie del Daspo, scatterà il divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi per 2 anni.

Cosa è il Daspo Willy

Il Daspo Willy, come molti ricordano, è così chiamato in memoria di Willy Monteiro Duarte, giovane ucciso a seguito di un pestaggio avvenuto a Roma nella notte del 5 settembre del 2020 mentre cercava di difendere un amico in difficoltà.

I controlli ad Avola

“Nei prossimi giorni, sia ad Avola che in provincia, verranno organizzati dei servizi di controllo nei luoghi di aggregazione giovanile finalizzati ad infrenare il fenomeno” fanno sapere dalla questura di Siracusa.

Le altre violenze con i minori protagonisti

La polizia di Siracusa, nei giorni scorsi, ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, nei confronti di cinque diciassettenni originari di Siracusa, indagati per atti persecutori, violazione di domicilio e danneggiamento aggravato in concorso, ai danni di un anziano signore. L’indagine ha avuto origine dall’intervento effettuato nei primi giorni del mese di gennaio dello scorso anno dalle volanti nell’abitazione della parte vittima.