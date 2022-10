Tre quattordicenni sono state denunciate per violenza nei confronti di due coetanee dagli agenti del commissariato di Lentini. Sono accusate di violenza e minacce nei confronti delle due tredicenni.

A Carlentini la sera del 14 ottobre, durante la festa patronale di Santa Tecla, le due ragazzine di 13 anni sono state aggredite dalle coetanee. Alcune scene dell’aggressione sono state filmate con un telefonino e diffuse sui social. Schiaffi alle vittime, una delle quali afferrata per i capelli e costretta all’umiliante gesto di baciare le scarpe di una delle denunciate. Dai primissimi accertamenti, sembrerebbe che tutto sia scaturito per motivi di gelosia per un ragazzo

L’aggressione

La ragazza è stata picchiata e buttata a terra da una sua coetanea mentre altre ragazze filmavano. Il video ha fatto il giro nelle chat dei ragazzi nel paese: l’aggressore urla contro la sua vittima mentre la colpisce con schiaffi al volto.

L’avviso di contrasto al bullismo

È stato pubblicato l’Avviso pubblico rivolto alle scuole di ogni ordine e grado per il finanziamento dei progetti relativi alla prevenzione e al contrasto di bullismo e cyberbullismo.

L’Avviso è stato approvato in seguito alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia e l’Ufficio Scolastico Regionale Puglia, nell’ottica di promuovere politiche di benessere sociale integrate per l’attuazione della legge Regionale sul Bullismo e Cyberbullismo, attraverso un raccordo continuativo e strutturato fra scuola, territorio e famiglia.

Verranno finanziati percorsi operativi di lavoro sul campo, attivati e sostenuti da azioni di formazione specifica, per docenti curricolari o per Team bullismo, che prevedano attività di sensibilizzazione e di informazione dedicate a studenti e famiglie, nonché l’Istituzione di sportelli di ascolto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 13 dell’ultimo bilancio di previsione, con cui sono stati stanziati 200.000 euro per attivare le azioni previste dalla legge regionale del 2018, e in linea con quanto previsto dalle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo.