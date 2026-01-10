«Stefio, dimettiti o colpiremo la tua famiglia». È questo il contenuto della lettera intimidatoria recapitata al sindaco di Carlentini, in provincia di Siracusa, Giuseppe Stefio, insieme a una busta contenente un bossolo di pistola.

La denuncia del sindaco

A rendere noto l’episodio è stato lo stesso primo cittadino nel corso di una conferenza stampa, durante la quale ha letto pubblicamente il messaggio ricevuto. Un gesto, ha spiegato, per non sottovalutare la gravità dell’accaduto e per riaffermare la trasparenza del proprio ruolo istituzionale.

La vicinanza delle istituzioni

Il sindaco, esponente del Partito democratico, si è immediatamente rivolto alle forze dell’ordine e ha già avuto un confronto con il prefetto di Siracusa. «Mi ha fatto piacere la vicinanza delle istituzioni», ha dichiarato, sottolineando anche le numerose attestazioni di solidarietà arrivate in queste ore dai cittadini di Carlentini.

“Non mi dimetto”

Stefio ha ribadito la volontà di non farsi condizionare da atti intimidatori, rivendicando il legame diretto con la comunità che lo ha eletto. «Solo i cittadini possono chiedermi di farmi da parte, non certo chi usa minacce», ha affermato, richiamando infine la necessità di abbassare i toni nel dibattito pubblico.

L’esasperazione sui social

Da mesi, ha ricordato, invita a un confronto più responsabile, soprattutto sui social network, per evitare un clima di esasperazione che può sfociare in episodi di violenza.

La solidarietà del senatore del Pd Nicita

“Esprimo la massima vicinanza – ha detto il senatore del Pd, Antonio Nicita – al nostro Sindaco di Carlentini, in provincia di Siracusa, Giuseppe Stefio per le gravi minacce ricevute di cui ha dato notizia pubblica. Il Sindaco ha ricevuto una busta intimidatoria con un proiettile con minacce a sé e alla propria famiglia. Non accetteremo mai come dirigenti e militanti del PD queste forme di intimidazione e anzi rinnoviamo, con le parole del Sindaco Stefio, il nostro impegno e il nostro contrasto ad ogni forma di illegalità. Siamo con lui e con tutta la comunità democratica di Carlentini. Forza Giuseppe”

Il presidente del Libero consorzio di Siracusa

“Esprimiamo, come Presidente e come intero Libero Consorzio Comunale di Siracusa, la nostra vicinanza – dice Michelangelo Giansiracusa, presidente del Libero consorzio – a Giuseppe Stefio, Sindaco di Carlentini e consigliere del Libero Consorzio, per le gravi e inaccettabili minacce ricevute, che hanno coinvolto anche la sua famiglia. Ribadiamo il nostro netto rifiuto di ogni forma di intimidazione e confermiamo l’impegno delle istituzioni nel rispetto della legalità e della democrazia. Siamo al fianco di Giuseppe Stefio e della comunità di Carlentini”.