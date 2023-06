manifestazione organizzata dall'aics siracusa

Si terrà domani, alle 17, allo stadio Nicola De Simone, a Siracusa, Il Derby dell’Amicizia, una partita di calcio tra le formazioni di Inclusione in Movimento e Stelle Azzurre per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della disabilità. E’ un evento organizzato dal Comitato provinciale Aics Siracusa con la collaborazione della Fondazione Sant’Angela Merici.

In campo Andrea Sottil ed Aldo Baglio

Le due rappresentative saranno formate da “ragazzi speciali” che avranno la possibilità di giocare insieme a personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Prevista la presenza in campo dell’attore Aldo Baglio, del tecnico dell’Udinese Andrea Sottil, del campione del mondo di Parigi 2003 e neo assessore comunale allo Sport Giuseppe Gibilisco, dei giocatori dell’Albatro Serie A Gold di pallamano Gianluca Vinci, Juan Inacio Zungri e Leo Bianchi, dell’ex bomber di Salernitana, Genoa e Siracusa Giovanni Pisano, dell’ex portiere del Frosinone Massimo Zappino,dell’ex tecnico del Calcio Catania Maurizio Pellegrino, del pallanuotista dell’Ortigia Christian Napolitano e di tanti ex calciatori del Siracusa come Fernando Spinelli, Vincenzo Pepe e Giovanni Ignoffo.

Spettacolo ed intrattenimento

La kermesse che sarà presentata da Mimmo Contestabile vivrà anche momenti di spettacolo e intrattenimento con la presenza anche di Manuela Di Centa campionessa olimpica ai XVII Giochi olimpici invernali di Lillehammer 1994 e di Tania Di Mario icona della pallanuoto mondiale campionessa olimpica ad Atene 2004.

“Ringrazio tutti, il Siracusa calcio che ha concesso la disponibilità dell’impianto, partner, associazioni e singoli cittadini che hanno accolto con entusiasmo la proposta formulata dal sottoscritto e dal responsabile provinciale dello sport paralimpico Gaetano Migliore- spiega il Presidente provinciale Aics Siracusa Lino Russo- per la nostra città e non solo sarà un momento di crescita e di confronto verso una pratica sportiva sempre piu’ inclusiva. Dobbiamo creare le condizioni affinchè tutti possano avere la possibilità di fare sport e di farlo con continuità. Abbiamo invitato, attraverso il coordinamento del Co.pro.dis, tutte le associazioni e le famiglie affinchè si possa condividere momenti di gioia e socialità. Sono convinto che Siracusa saprà rispondere nel migliore dei modi. Aics come ente di promozione sportiva paralimpica riconosciuta dal Cip non poteva non scendere in campo”.

Il format Inclusione in movimento ha già riscosso nelle precedenti iniziative grandi consensi e partecipazione.

“Ci siamo quasi, manca veramente poco- commenta il responsabile provinciale sport paralimpico di Aics Siracusa Gaetano Migliore- tanto entusiasmo e voglia di esserci sono i sentimenti che le persone stanno vivendo. Tanti ragazzi con disabilità vivranno un sogno che per loro era impensabile fino a poco tempo fa, mercoledì tutto avrà una forma concreta. Dagli spalti pieni di amore si alzeranno le frequenze emotive e i battiti del cuore aumenteranno all’ingresso in campo delle squadre. Sarà una festa gioiosa e molto emozionante. Tutti insieme per un solo obiettivo: abbattere ogni barriera culturale e fare un gol per inclusione in movimento.”