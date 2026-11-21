“È un fatto molto grave. Sento puzza di bruciato su questa decisione”. Il deputato regionale della Lega Carlo Auteri interviene sulla scelta dell’Asp di Siracusa di non avviare, per ora, la seconda camera bianca all’ospedale Umberto I e di puntare sul laboratorio già operativo di Avola. La decisione è stata comunicata otto giorni dopo la protesta dei pazienti oncologici, che lamentavano attese di circa quattro ore per ricevere le terapie.

La questione politica

“A pensare male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca, diceva Andreotti”, aggiunge Auteri, che parla di un tentativo “di smantellare la sanità siracusana per rafforzare altri ospedali”, non recente ma “vecchio da tanti anni”. Secondo il deputato, quel tentativo “porta il nome e cognome di un parlamentare nazionale che è convinto che tutto è circoscritto su Avola”.

“Gli ospedali vanno potenziati”

Nel merito, Auteri sostiene che gli ospedali di Avola, Noto, Augusta e Lentini vadano rafforzati, ma non a scapito di Siracusa, che “deve essere il polmone centrale”. E ancora: “Non si potenziano gli ospedali smantellando l’ospedale madre che è Siracusa”. Il deputato precisa di non essere contrario a potenziare Avola, anche con un’altra camera bianca e con orari più lunghi, se ci sono le condizioni.

“Questo giochetto della mala politica di giocare con la sanità dura ormai dal 2017 ed è ora di dire basta”, afferma Auteri, che annuncia di voler chiedere conto della scelta: “Voglio conto e ragione”, dice, spiegando di essere stanco dei “primari che vogliono fare carriera con la politica” e che si rivolgerà all’Asp per chiedere l’accesso agli atti”. Contestualmente lancia un messaggio al commissario straordinario. “Se il dottore Iraci vuole iniziare anche lui questo percorso, troverà nella mia persona un muro alto 100 metri”.

L’Asp, nel comunicato diffuso oggi, ha spiegato che la seconda camera bianca comporterebbe un investimento di circa 800 mila euro e almeno 15 mesi di lavori, mentre la struttura di Avola è certificata e in grado di coprire il fabbisogno provinciale. Iraci ha parlato di una “riflessione” prima di “decisioni definitive”.