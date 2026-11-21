L’Asp di Siracusa congela la realizzazione di una seconda camera bianca all’ospedale Umberto I e, nel frattempo, punta sul laboratorio già operativo di Avola, potenziando i collegamenti con il reparto di Oncologia del capoluogo e allungando l’orario delle terapie al pomeriggio. È quanto emerge dal comunicato diffuso oggi, otto giorni dopo la protesta dei pazienti oncologici davanti all’ospedale.

Il progetto e i costi

Secondo l’azienda, l’Ufficio tecnico ha completato la progettazione esecutiva dell’intervento. L’analisi tecnica ed economica indica un investimento di circa 800 mila euro e un tempo di esecuzione di almeno 15 mesi dall’avvio dei lavori. A fronte di questo, l’Asp ricorda che la struttura di Avola è già esistente, “certificata secondo i più rigorosi standard di sicurezza e pienamente in grado di soddisfare l’intero fabbisogno provinciale”.

Il commissario straordinario Gioacchino Iraci parla di una “riflessione di responsabilità gestionale prima di assumere decisioni definitive sull’investimento”, lasciando “aperta ogni valutazione futura alla luce dei riscontri sul campo”. Il comunicato non annuncia quindi una rinuncia formale all’opera, ma non indica nemmeno una data per la decisione.

Il nuovo modello organizzativo

Nel frattempo l’Asp dice di aver definito un percorso integrato per ridurre i tempi di trasporto delle terapie antiblastiche da Avola a Siracusa e di aver disposto l’estensione delle sedute alla fascia pomeridiana, “così da raddoppiare la capacità di accoglienza”. Il direttore dell’Oncologia medica, Paolo Tralongo, parla di “attivazione dell’ambulatorio terapeutico pomeridiano” e di “implementazione della frequenza dei trasporti” dalla camera bianca di Avola ai reparti che hanno in carico i pazienti. Iraci assicura un “monitoraggio costante” dell’efficacia delle misure. Il comunicato non precisa da quando partirà l’ambulatorio pomeridiano, quante corse saranno previste né con quale personale.

Le attese dei pazienti

Il nodo è quello emerso il 13 novembre durante il sit-in all’Umberto I, promosso da un comitato legato alla famiglia Bosco di Priolo Gargallo, con una delegazione di Noi Moderati. Le terapie vengono preparate nel laboratorio di Avola e poi trasportate a Siracusa: secondo le testimonianze dei pazienti, questo si traduce in attese di circa quattro ore per ricevere il farmaco. I manifestanti chiedevano anche più infermieri, più sale e visite specialistiche più rapide. Peppe Germano, vice coordinatore regionale di Noi Moderati, aveva definito “assurdo e vergognoso” che, a oltre quattro mesi dall’impegno dell’Asp, non ci fossero risultati concreti.

Nel comunicato Iraci dice di comprendere “le preoccupazioni di chi affronta ogni giorno un percorso di cura complesso” e ribadisce che la Direzione è “sempre aperta al dialogo con i pazienti”.

Da luglio a oggi

A luglio l’Asp aveva indicato la camera bianca a Siracusa come priorità. Iraci aveva spiegato che la soluzione passava dal trasferimento del magazzino economale in un’altra sede, per liberare gli spazi necessari, e l’azienda aveva annunciato l’avvio dei lavori per la nuova collocazione del magazzino e la predisposizione della progettazione esecutiva. Il comunicato di oggi richiama quell’impegno come una verifica della fattibilità di una seconda camera bianca e non fa cenno al magazzino.

I punti da chiarire

Restano da chiarire alcuni aspetti: i dati su cui si basa la capacità di Avola di coprire l’intero fabbisogno provinciale, i tempi di consegna dei farmaci dopo l’introduzione dei nuovi trasporti, la data e il personale dell’ambulatorio pomeridiano, il destino della progettazione già completata e l’eventuale copertura finanziaria dell’opera, e che fine abbia fatto il trasferimento del magazzino economale annunciato a luglio.