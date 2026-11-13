Pazienti oncologici, familiari e rappresentanti politici in piazza questa mattina davanti all’ospedale Umberto I di Siracusa per chiedere l’attivazione della camera bianca, il locale sterile dove vengono preparati i farmaci chemioterapici e immunoterapici. La manifestazione è stata promossa da un comitato legato alla famiglia Bosco di Priolo Gargallo. Tra i partecipanti anche una delegazione di Noi Moderati.

Che cos’è la camera bianca e perché manca

La camera bianca è un ambiente controllato e sterile, con requisiti tecnici, igienico-sanitari e strutturali molto rigorosi, in cui si allestiscono in sicurezza i farmaci oncologici. All’Umberto I non c’è. Dopo il rientro dell’Oncologia Medica dal presidio di Avola, dove il reparto era stato trasferito durante l’emergenza Covid e dove una camera bianca era già operativa, le terapie continuano a essere preparate nel laboratorio del Di Maria di Avola e poi trasportate a Siracusa.

Attese fino a quattro ore per i pazienti

Il passaggio da una sede all’altra, secondo le testimonianze dei pazienti, si traduce in attese di circa quattro ore per ricevere il farmaco. Chi si presenta al mattino per la seduta di immunoterapia torna a casa nel primo pomeriggio, con un carico di stress aggiuntivo per persone già fragili.

L’impegno dell’Asp e i quattro mesi senza risultati

A luglio l’Asp di Siracusa aveva indicato la realizzazione della camera bianca come una priorità. Il commissario Gioacchino Iraci, che svolge le funzioni di direttore generale, aveva spiegato che la soluzione passava dal trasferimento del magazzino economale in un’altra sede idonea, per liberare lo spazio necessario. L’azienda aveva annunciato l’avvio dei lavori per la nuova collocazione del magazzino e la predisposizione, da parte dell’ufficio tecnico, della progettazione esecutiva, senza però indicare una data certa di completamento. A distanza di quattro mesi, sostengono i promotori del sit-in, non si vedono interventi concreti. Oltre alla camera bianca, i manifestanti chiedono il potenziamento dell’Oncologia Medica, più infermieri, più sale per i pazienti e tempi più rapidi per le visite specialistiche.

Germano (Noi Moderati): “Assurdo e vergognoso”

A margine della manifestazione è arrivata la nota di Peppe Germano, vice coordinatore regionale di Noi Moderati. “Abbiamo scelto di esserci perché questa è una battaglia che riguarda tutti, al di là delle appartenenze politiche”, afferma. Poi l’attacco ai ritardi: “Trovo assurdo e vergognoso che, a distanza di oltre quattro mesi da un comunicato della direzione generale dell’Asp di Siracusa, nel quale si annunciava l’impegno a rendere operativa la camera bianca anche nel capoluogo, non siano ancora arrivati risultati concreti”.

Germano ricorda che la mobilitazione era partita prima: “Circa sei mesi fa, in appena 3 o 4 giorni, abbiamo raccolto oltre 1.200 firme nei comuni del territorio siracusano per chiedere un intervento su questa problematica”. Risposte, aggiunge, “che, purtroppo, ancora attendiamo”.

Il passaggio su Spada

Nella nota Germano chiama in causa il deputato regionale Tiziano Spada. “Alcuni rappresentanti politici avevano rivendicato pubblicamente questa battaglia, lasciando intendere che il problema fosse ormai risolto grazie al loro intervento. Mi riferisco, per esempio, al deputato regionale Tiziano Spada. A oggi, però, la situazione non risulta risolta e questa mattina l’onorevole Spada non era neppure presente alla manifestazione”.

Le richieste all’Asp

Germano chiede alla direzione generale dell’Asp di chiarire “quali interventi siano stati realizzati fino a oggi, quali siano gli eventuali ostacoli ancora presenti e, soprattutto, quando la camera bianca potrà diventare finalmente operativa”.