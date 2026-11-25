Il rinvio della camera bianca all’ospedale Umberto I di Siracusa arriva all’Ars. Il deputato regionale di ControCorrente Carlo Gilistro ha presentato un’interrogazione urgente all’assessore alla Salute, Caruso, per sapere se la Regione fosse informata della sospensione decisa dall’Asp e quali strade di finanziamento siano state esplorate.

Cosa chiede Gilistro all’assessore

“L’assessore regionale Caruso spieghi se ritiene che Siracusa debba avere un reparto di Oncologia completo e funzionale o se per questo governo è normale che l’ospedale del capoluogo sia succursale dei presidi sanitari in provincia”, dichiara il deputato. Chiede poi alla Regione di chiarire se la sospensione “è stata condivisa con Palermo” e se siano state “esplorate tutte le possibilità di finanziamento”. Conclude: “Sono allarmato”.

Gilistro lega lo stop alla mancanza di risorse, circa 800mila euro, e ai tempi di realizzazione, quantificati in 15 mesi. Il comunicato dell’Asp di sabato, però, non parla di fondi mancanti: motiva la scelta con l’analisi tecnico-economica e con una “riflessione di responsabilità gestionale”.

Un reparto a metà

Il punto, per il deputato, è che l’Oncologia dell’Umberto I non è autosufficiente. I farmaci antiblastici non si preparano a Siracusa ma nel laboratorio di Avola, dove la camera bianca è già operativa. Durante l’emergenza Covid il reparto era stato trasferito proprio lì. Al rientro nella sede originaria, dopo la ristrutturazione, è emersa l’assenza di una struttura analoga.

Secondo le segnalazioni raccolte da Gilistro, questo comporta ritardi nella preparazione e nella somministrazione delle terapie. Sono le stesse attese di circa quattro ore denunciate dai pazienti nel sit-in del 13 novembre. Il deputato ricorda anche una raccolta firme.

La posizione dell’Asp

Il comunicato dell’azienda indica un investimento di circa 800mila euro e almeno 15 mesi di lavori, a fronte di una struttura di Avola già esistente e certificata. Il commissario Gioacchino Iraci parla di decisione non definitiva e lascia aperta ogni valutazione futura. Nel frattempo l’Asp annuncia più trasporti dei farmaci e sedute anche al pomeriggio, senza indicare da quando, con quanti viaggi e con quale personale. A luglio Iraci aveva confermato l’avvio delle procedure per la camera bianca a Siracusa. Sulla vicenda sono già intervenuti il deputato della Lega Carlo Auteri, che ha annunciato l’accesso agli atti, e Peppe Germano di Noi Moderati.