la struttura di augusta è coperta dalla pirite

L’unico campo di calcio, di proprietà pubblica, presente ad Augusta è chiuso da 12 anni. La decisione venne presa dopo la scoperta della presenza di polvere di pirite sul terreno di gioco ma da allora non è stata mai realizzata un’operazione di bonifica.

Il vertice

L’amministrazione del sindaco, Giuseppe Di Mare, ha inserito la riapertura dell’impianto nel programma elettorale e nella giornata di ieri si è svolta una riunione operativa, tra il commissario unico di Governo per la bonifica, generale Giuseppe Vadalà, il maggiore Aldo Papotto e dal sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare.

“Opera entro giugno 2024”

“La giornata – dice il Gen. Vadalà – è stata utile a mettere a punto il cronoprogramma, con un termine massimo di consegna dell’opera realizzata entro giugno 2024, in cui, dopo anni, verrà restituito alla città ed ai suoi cittadini non solo il sito messo in sicurezza, ma anche il campo sportivo, da sempre orgoglio della comunità di Augusta”.

“Cronoprogramma rispettato” dice sindaco

Il sindaco Di Mare, a fine incontro, si è detto molto soddisfatto dell’andamento dei lavori, esprimendo grande gratitudine al Generale Vadalà ed al Maggiore Papotto, “costantemente sul campo e sempre disponibili ad ascoltare suggerimenti e proposte. Il cronoprogramma dei tempi di consegna continua ad essere rispettato e prevedere, entro il prossimo anno, la consegna di un’opera di una valenza straordinaria per la città. Sappiamo di essere in buone mani”.

Gli altri interventi

Nei mesi scorsi, quando vennero annunciati sia la bonifica sia i lavori, il generale Vadalà spiegò che “oltre al campo, aiuteremo nei lavori di sistemazione delle aree limitrofe allo stadio: con l’assestamento definitivo della depressione e la rimodulazione dell’acquifero in base ai cicli idro-meteorici”.

“Il calcio tornerà ad Augusta”

Per il sindaco di Augusta, la mancanza di un impianto sportivo pubblico ha penalizzato fortemente il calcio locale.

“Da ormai troppi anni ho sempre assistito all’esodo dei giovani augustani à – dice il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare – per poter giocare in quello che è sport nazionale per eccellenza, sarà un grande piacere da sindaco ridare un campo sportivo a tutti gli sportivi augustani. Continuerò come sempre a monitorare e sollecitare insieme all’assessore Pasqua affinché si giunga a questa meta celermente”.