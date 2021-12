candidato a sindaco di siracusa nel 2018

Ciccio Midolo è il nuovo coordinatore di Siracusa di Cantiere popolare

E’ stato assessore a Siracusa e candidato a sindaco nel 2018 per la Lega

Svolge anche l’attività di agente di calciatori

Cantiere popolare ha un nuovo coordinatore a Siracusa. E’ Ciccio Midolo, un esponente politico piuttosto noto nella città siciliana per essere stato due volte assessore nelle giunte di Centrodestra, quando a guidare palazzo Vermexio era l’ex vicepresidente della Regione, Titti Bufardeci, in quel periodo, tra il 1999 ed il 2004, esponente di spicco di Forza Italia, di cui Midolo ha fatto parte.

L’annuncio di Dell’Utri

La notizia dell’ingresso di Midolo a Cantiere popolare -Noi con l’Italia è stata annunciata dal coordinatore regionale del partito, Massimo Dell’Utri.

“E con grande soddisfazione – dice Dell’Utri – che accolgo nel nostro partito, su indicazione del nostro coordinatore Nicky Paci, una personalità di grande esperienza politico-amministrativa come Ciccio Midolo, per quattro volte consigliere comunale e per due assessore a Siracusa. Si consolida sempre di più il nostro progetto politico che vuole farsi interprete delle esigenze del territorio, alle prese con problematiche complesse”.

La carriera politica di Midolo

Prima dell’esperienza in Forza Italia, Midolo fu promotore a Siracusa di quel movimento autonomista siciliano dei primi anni Novanta mentre la sua esperienza amministrativa si è concretizzata quando l’allora sindaco, Titti Bufardeci, gli assegnò la delega alla Viabilità.

Ciccio “Rotonda”

Per alcune iniziative, tra cui la realizzazioni di rotonde in diverse vie strategiche della città, tra cui viale Paolo Orsi, l’ingresso sud di Siracusa, che, in effetti, snellirono il traffico, soprattutto nel periodo estivo, venne chiamato Ciccio “Rotonda”.

Candidato a sindaco della Lega nel 2018

Prima delle amministrative del 2018, Ciccio Midolo entrò nella Lega, candidandosi a sindaco sotto le insegne del partito di Salvini ma il risultato elettorale non fu per nulla importante, incassando l’1,3%, arrivando ultimo tra i candidati allo scranno più alto di palazzo Vermexio.

Agente di calciatori

Midolo è anche un appassionato di calcio e negli anni scorsi è anche diventato agente di calciatori, riconosciuto dalla Fifa. “Prepariamoci per il calciomercato invernale. Professionalità e competenza sono sempre stati i miei valori di Agente Fifa” ha scritto l’attuale coordinatore di Cantiere popolare sulla sua pagina social.