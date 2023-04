La stoccata di Schifani a Bandiera ed il caos nel Centrodestra a Siracusa

L’Ekipe Orizzonte doma le ungheresi del Dunaujvaros e chiude la Champions al terzo posto

Match piuttosto agevole per le campionesse d’Italia che dopo il grande rammarico per aver perso la semifinale con il Sabadell (che poi ha vinto il titolo europeo battendo il Mataro in finale), non ha difficoltà con le magiare. Adesso l’obiettivo è lo scudetto

