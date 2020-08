Chiesta la risoluzione del contratto

“Ho chiesto pertanto agli uffici di procedere secondo quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto a contestare penalità per oltre 70.000,00 €, applicando la risoluzione del contratto in danno”. Lo afferma l’assessore comunale all’Ecologia di Portopalo di Capo Passero, Corrado Lentinello, dopo la raffica di segnalazioni su presunti disservizi nella raccolta dei rifiuti da parte dell’azienda aggiudicataria dell’appalto. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gaetano Montoneri, contesta alla stessa impresa il mancato pagamento degli stipendi agli operatori ecologici.

“Ho diffidato l’azienda a pagare lo stipendio agli operatori ecologici, come previsto dal capitolato speciale d’appalto, contestando il ritardo con l’applicazione della relativa penalità” spiega l’assessore all’Ecologia, Corrado Lentinello. Per l’esponente dell’amministrazione comunale, i costi del servizio a carico dei contribuenti sono cari.

“Un gesto molto forte, ma necessario viste le notevoli – spiega l’assessore all’Ecologia del Comune di Portopalo Corrado Lentinello – manchevolezze che specialmente in questo periodo non potevamo e non dovevamo assolutamente permetterci. I cittadini portopalesi pagano caro il servizio, abbiamo dato con il nuovo bando di gara tutte le disposizioni per un servizio ancora migliore del precedente, grazie all’ottimo lavoro dell’Ufficio Ecologia (Mario Poidomani, Gaetano Luciano e di Mary Burgaretta), e nonostante ciò abbiamo fatto troppi passi indietro che non sono accettabili per un paese che è proiettato ad essere un’eccellenza. Non arretro di un millimetro. Chiedo scusa ai cittadini per i disservizi di questi mesi, come sempre ci metto la faccia e la responsabilità di questa situazione ricade certamente su di me”.