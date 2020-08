Il primo cittadino nega la presenza di un focolaio

E’ risultato positivo al tampone il dipendente del Comune di Portopalo che, nei giorni scorsi, è stato messo in isolamento fiduciario dopo aver avvertito alcuni sintomi da Covid19. Il timore di aver contagiato altri impiegati è forte, per cui “sono sotto osservazione altri 7 dipendenti ed un assessore che sono attualmente sottoposti ad una indagine epidemiologica da parte dell’Asp di Siracusa” racconta a BlogSicilia il sindaco del borgo marinaro, Gaetano Montoneri.

“Questo non vuol dire – precisa il sindaco di Portopalo – che queste otto persone sono positive, l’indagine potrà anche svelare che il numero sia più basso, lo vedremo nelle prossime ore. Nessuno di loro sta male”. In via precauzionale, i sette dipendenti e l’assessore rimangono isolati, nessun contatto, dunque, in attesa che i tamponi facciano chiarezza ma su un punto il sindaco Gaetano Montoneri non intende creare equivoci. “Non c’è alcun focolaio a Portopalo – dice il sindaco di Portopalo a BlogSicilia – d’altra parte il dipendente positivo non risiede nel nostro Comune. In ogni caso, voglio ricordare che abbiamo assunto tutte le misure previste per l’emergenza sanitaria, infatti negli uffici il pubblico può accedere solo su prenotazione. Abbiamo chiuso il Municipio martedì scorso per la sanificazione dei locali e lo riapriremo lunedì”.

A Noto, scoperti nelle scorse ore tre casi di positività al Covid19. “Nessun allarme, la popolazione sta rispettando le ordinanze” dice Corrado Bonfanti ma, al tempo stesso, avverte dei contagi. “Ci sono tre casi nella nostra città – dice il primo cittadino – ma sono asintomatici e paucisintomatici, tutti quanti in isolamento. Sono costantemente informato sulla vicenda ma devo dire che potrebbero esserci altri positivi alla luce di alcune verifiche”. Le autorità sanitarie, così come prevedono i protocolli sull’emergenza Covid19, intendono ricostruire con esattezza tutti i movimenti delle persone trovate positive, in modo da risalire alle origini del contagio ma al tempo stesso si lavora per conoscere la rete dei contatti.