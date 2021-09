la replica dell'assessore di siracusa fabio granata

L’assessore alla Cultura replica al deputato Ars della Lega Cafeo ed all’ex assessore Moschella

Granata esclude la politicizzazione della candidatura di Siracusa a Capitale della Cultura

Ritiene che attorno vi siano polemiche prive di senso

“Mai messa lontanamente in correlazione la candidatura di Siracusa a Capitale italiana di cultura 2024 con questioni di politica locale”. Lo afferma a BlogSicilia l’assessore alla Cultura di Siracusa, Fabio Granata, che replica alle polemiche innescate dal deputato regionale della Lega, Giovanni Cafeo, prima e dall’ex assessore Fabio Moschella poi sull’inopportunità di legare la candidatura di Siracusa a Capitale della cultura al progetto politico dello stesso Granata, fautore di un Patto per la città per le amministrative del 2023 con al centro il sindaco Francesco Italia, alternativo al Centrodestra ed al Centrosinistra.

La posizione di Granata

Secondo Granata, si tratta di una lettura errata quella dei due esponenti politici, in considerazione del fatto che i componenti del Comitato per Siracusa Capitale della cultura appartengono ad aree culturali e politiche eterogenee. “Una candidatura supportata da un Comitato cittadino ampio, autorevole e rappresentativo di tutte le sensibilità e le intelligenze cittadine” taglia corto Granata.

Affondo a Cafeo

“Se a cercare la polemica – spiega a BlogSicilia l’assessore alla Cultura di Siracusa – è qualche neonato leghista in cerca di visibilità posso capirlo e ci rido su, ma che Fabio Moschella possa sostenere una tesi totalmente priva di fondamento alcuno, mi lascia perplesso. Per fortuna queste piccole polemiche non solo non danno alcuna picconata al progetto di Capitale di cultura 2024 ma neanche lo scalfiscono di striscio”.

Invito a Moschella

L’assessore alla Cultura di Siracusa, Fabio Granata, non intende chiudere i ponti con Moschella, componente del Comitato, e firmatario nel 2018 del Patto per la città per il sostegno a Francesco Italia nel ballottaggio contro il candidato del Centrodestra, Ezechia Paolo Reale. “Siracusa Capitale della cultura è un progetto fondamentale per la nostra Città e al quale spero Moschella – dice a BlogSicilia l’assessore alla Cultura, Fabio Granata – possa dare un contributo serio come autorevole componente del Comitato, mettendo cosi da parte suggestioni polemiche veramente prive di senso”