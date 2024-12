a siracusa

Siracusa si appresta al conto alla rovescia per salutare il 2024 con un grande evento in programma a Piazza Duomo per il Capodanno 2025. La musica sarà protagonista della notte di festa promossa dal Comune di Siracusa per accogliere il nuovo anno con uno spettacolo d’intrattenimento dal vivo pensato per tutti, dai più giovani alle famiglie e che animerà la piazza nel cuore della città.

Chi è il cantante

Artista eclettico considerato tra i talenti più promettenti del cantautorato urban-pop italiano, sarà AKA 7EVEN a salire sul palco della città di Siracusa allo scoccare della mezzanotte con la sua musica e il dj set. Passando dai talent come X Factor ed Amici, Aka 7even – nome d’arte di Luca Marzano – ha conquistato pubblico e critica grazie alla sua vocalità unica e ad un’incredibile capacità di fondere alla perfezione pop, cantautorato e doti di poli-strumentista. Ad oggi, grazie al suo disco d’esordio “Aka 7even”, ai singoli di successo come “Loca”, “Perfetta così” – con cui ha partecipato alla 72esima edizione del Festival di Sanremo – “Rock’n’roll” e l’ultimo singolo “Non dimenticare”, colleziona un totale di 300 milioni di stream audio e video.

Lo spettacolo prima del concerto

Ad aprire le danze e scaldare la serata di Capodanno con il loro sound coinvolgente saranno i Babil On Suite. Formazione di musicisti, dj e produttori catanesi, sono presenti nel panorama musicale da oltre dieci anni e hanno calcato alcuni dei palchi più noti, collaborando live con vari artisti – tra cui Lucio Dalla, Nouvelle Vague, Carl Graig, Max Gazzè, Samuele Bersani, Eugenio Bennato, Mario Venuti – ed esibendosi in alcuni dei festival più seguiti della Sicilia e non solo. La conclusione della festa in Piazza Duomo sarà tutta da ballare con il dj set di Ornella P in programma fino a notte inoltrata per chi vorrà proseguire i festeggiamenti di benvenuto al 2025. La serata di Capodanno è affidata a Mimmo Contestabile, speaker radiofonico e conduttore tv che presenterà l’evento introducendo gli artisti.

Il sindaco

“Sono certo – dichiara il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – che sarà un altro Capodanno all’insegna dell’allegria e che numerosi accorreremo per condividere qualche ora di pura spensieratezza. La formula, ormai sperimentata, è di per sé una garanzia di successo così come la scelta degli artisti e la decisione di approntare un programma adatto a tutte le fasce d’età. Gli ingredienti ci sono tutti: buona musica e una piazza tra le più belle d’Italia per una nottata che dovrà essere dedicata solo al sano divertimento”.