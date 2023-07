Loredana Carletta a capo della stazione di buscemi

Loredana Carletta, 40 anni, di origini siciliane ma cresciuta in Belgio, è il primo comandante donna a capo di una stazione dei carabinieri del Siracusano.

Al comando di Buscemi

Dal primo luglio si è insediata a Buscemi, comune montano del Siracusano. Sposata, con due figlie, parla il francese e l’inglese, e quando aveva 18 anni si trasferì a Genova, ottenendo la laurea Conservazione dei Beni Culturali ad indirizzo Archeologico”. A darle fiducia è stato il comandante provinciale di Siracusa, il colonello Gabriele Barecchia. Abbiamo incontrato la nuova comandante nella sede del comando provinciale di Siracusa.

Che responsabilità avverte?

“Una responsabilità maggiore, non c’è dubbio su questo. Ho fatto – dice a BlogSicilia la comandante – tanti anni di esperienza ad Avola, adesso mi ritrovo a Buscemi, un piccolo centro montano che sembra avere l’atmosfera del paese di Peppone e don Camillo. Una piccola realtà dove i rapporti umani contano tanto, la gente mi ferma per strada per salutarmi, chiedermi delle cose, è davvero bello. Le donne sono felici di questa scelta”

Che valore aggiunto porta una donna?

“La donna porta un valore aggiunto – aggiunge – per quello che noi facciamo nelle nostre case: siamo moglie e figli, siamo abituate ad organizzare una famiglia e questo credo possa aiutare nel lavoro che sto svolgendo. Inoltre, il fatto che il comandante sia una donna, consente, tanto per fare un esempio, ad una donna vittima di un abuso, di lesioni o di maltrattamenti di aprirsi”.

La sua formazione

Nel novembre del 2007 iniziò la sua formazione professionale presso le Scuole dell’Arma dei Carabinieri di Velletri e Firenze, laureandosi in “Operatore della Sicurezza e controllo Sociale”, della facoltà di Scienze Politiche di Firenze.

In servizio a Noto e ad Avola

Al termine del percorso formativo venne destinata alla stazione carabinieri di Noto e, qualche anno dopo, alla Stazione carabinieri di Avola, ove è rimasta in servizio per oltre 10 anni.

“Nel corso della sua carriera, ha saputo conquistare stima e fiducia in un territorio non certo facile e complesso, dimostrando una spiccata dedizione al lavoro e costante impegno che proseguirà in favore della comunità di Buscemi. Al Maresciallo capo Loredana Carletta, il Comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Gabriele Barecchia, augura buon lavoro per il prestigioso e gravoso incarico assunto” dicono dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.