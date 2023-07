Maresciallo capo Loredana Carletta a capo di buscemi

Il Luogotenente carica speciale Adriano Tolomeo, comandante della stazione carabinieri di Buscemi, dopo 43 anni di servizio nell’Arma dei carabinieri lascia il servizio attivo per raggiunti limiti d’età.

Una donna al comando di una stazione

Al suo posto, quale rappresentante dell’Arma nel piccolo comune montano, dallo scorso 1° luglio, si è insediata il Maresciallo capo Loredana Carletta, prima donna con l’incarico di comandante di stazione nella provincia aretusea.

Chi è il nuovo comandante

40enne, di origini siciliane ma cresciuta in Belgio, conoscitrice di lingua francese e inglese, sposata, con due figlie, all’età di 18 anni si trasferisce a Genova, dove consegue la laurea in “Conservazione dei Beni Culturali ad indirizzo Archeologico”.

La sua formazione

Nel novembre del 2007 inizia la sua formazione professionale presso le Scuole dell’Arma dei Carabinieri di Velletri e Firenze, laureandosi in “Operatore della Sicurezza e controllo Sociale”, della facoltà di Scienze Politiche di Firenze.

In servizio a Noto e ad Avola

Al termine del percorso formativo è stata destinata alla stazione carabinieri di Noto e, qualche anno dopo, alla Stazione carabinieri di Avola, ove è rimasta in servizio per oltre 10 anni.

“Nel corso della sua carriera, ha saputo conquistare stima e fiducia in un territorio non certo facile e complesso, dimostrando una spiccata dedizione al lavoro e costante impegno che proseguirà in favore della comunità di Buscemi. Al Maresciallo capo Loredana Carletta, il Comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Gabriele Barecchia, augura buon lavoro per il prestigioso e gravoso incarico assunto” dicono dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.