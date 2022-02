si potrà inoltrare una sola domanda

Caro bollette, tra cui gas e luce, ed affitti impossibili da pagare. Il Comune di Siracusa ha messo a disposizione un contributo per le famiglie in gravi difficoltà, che, in concomitanza della pandemia, hanno perso il lavoro o la loro redditività si è ridotta al lumicino.

I beneficiari

La misura è rivolta a quanti abbiano subito una significativa variazione del reddito per la perdita o la riduzione del lavoro, per la chiusura, la sospensione o la riduzione di un’attività commerciale, di un lavoro autonomo, libero professionale o di collaborazione.

Inoltre, il contributo sarà assegnato a quanti usufruiscono di istituti di integrazione salariale previsti dalle norme emesse per l’emergenza in atto; ai percettori di reddito di cittadinanza, di emergenza o di altre forme di sostegno pubblico.

Utenze ed affitti

ll contributo può essere richiesto sia per le utenze domestiche ( gas, luce, acqua) sia per la Tari e per il canone di locazione.

Per la TARI, con riferimento all’anno 2021, potranno essere allegate le bollette già pagate, per le quali l’Amministrazione provvederà alla compensazione in automatico della bolletta insoluta relativa al saldo per l’anno 2021. Il contributo per le altre utenze sarà erogato direttamente su conto corrente del beneficiario a dimostrazione

dell’avvenuto pagamento delle utenze domestiche o del canone di affitto.

Una sola domanda

La domanda, una per ogni nucleo familiare, può essere presentata una sola volta. I criteri di assegnazione sono indicati nell’Avviso che disciplina anche la modalità di presentazione delle istanze che andranno fatte esclusivamente attraverso il portale https://siracusa.bonuspesa.it raggiungibile anche attraverso apposito link dal sito istituzionale

del Comune.

“Ne consegue che l’istanza non potrà essere fatta di persona presso gli uffici comunali o tramite posta elettronica ordinaria o certificata” spiegano dal Comune di Siracusa.

La crisi

“La diffusione del Covid-19 ha messo a dura prova la coesione del tessuto sociale ed economico nazionale, pertanto in questi anni l’Amministrazione comunale ha attivato costantemente e repentinamente tutti gli strumenti e le misure possibili per sostenere i cittadini e le imprese maggiormente colpite dalla crisi economica innescata dalla pandemia” commenta il sindaco di Siracusa, Francesco Italia.