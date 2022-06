parla il coordinatore di idea

“La verità è che diamo fastidio, siamo un gruppo fuori dagli schemi che, alle amministrative a Floridia, è riuscito a fare eleggere un sindaco di 23 anni”.

Lo afferma a BlogSicilia, Tiziano Spada, coordinatore provinciale del movimento Idea, sulla cui candidatura alle Regionali nel Pd è stato posto un veto, nel corso dell’assemblea del partito di domenica scorsa, dall’ex assessore regionale, Bruno Marziano, esponente dell’area orlandiana del Pd.

Cosa ne pensa di questo veto ?

Mi ritrovo in situazioni di cui non sono a conoscenza, peraltro il problema non c’è perché, a livello provinciale, la mia candidatura nel Pd in occasione delle elezioni regionali non è stata mai discussa.

Lei non è iscritto al Pd. Cosa la spinge in questo partito?

Il mio percorso politico è iniziato nel 2015 ed in quegli anni mi sono iscritto al Pd di Floridia per poi diventare segretario provinciale dei Giovani democratici. Ho partecipato all’assemblea nazionale del partito, istaurando una rete di rapporti con molte personalità con cui sono cresciuto politicamente. Nel Pd sono stato nella maggioranza per poi seguire Giovanni Cafeo, che dal Pd è transitato in Italia Viva. Un mio possibile ritorno nel Pd capisco che possa dare fastidio a qualcuno.

E’ vero che è molto vicino a Caterina Chinnici?

Ho un rapporto personale, di amicizia, con Caterina Chinnici, che è una delle candidate alla presidenza della Regione. Quindi, ho preso un impegno con lei: se dovesse correre per la presidenza, non c’è dubbio che ci sarà il mio impegno nel campo del Centrosinistra. In quale lista lo vedremo: potrebbe essere in quella legata al candidato presidente, al Pd o altro.

E se Chinnici non fosse candidata alla Presidenza?

Se non dovesse essere Caterina Chinnici la candidata alla presidenza, fermo restando il supporto che la Chinnici mi ha manifestato sul territorio, decideremo, insieme al gruppo, dove andare ma certamente non nel campo del Centrodestra. Il gruppo è il movimento Idea fondato con il sindaco di Floridia, Marco Carianni. Siamo radicati su tutta la provincia.

Marziano contesta che a Floridia il Pd è opposizione al sindaco

La verità è che diamo fastidio: siamo un gruppo fuori dagli schemi. Abbiamo partecipato alle elezioni a Floridia, riuscendo a fare eleggere un sindaco di 23 anni contro i partiti e contro la candidata del Pd.

Non avete voluto apparentamento col Pd. Perché?

Perché avevamo le nostre idee e volevamo la squadra scelta da noi. Abbiamo una logica diversa da quella utilizzata dagli altri partiti. Per questo diamo fastidio e capisco questo atteggiamento nei nostri confronti.

Quindi?

Il Pd deve decidere se seguire le logiche di segreteria o se aprire all’associazionismo ed alla società civile. Il fatto di porre un veto alla mia candidatura dà la dimensione di quello che è il clima all’interno del Pd. Ed il motivo per cui tanta gente si è allontanata dal partito.

Oggi il partito non riesce ad esprimere un sindaco: è incredibile che il primo partito in Italia non guidi un’amministrazione nel Siracusano. Le tornate elettorali, su questo territorio, hanno dimostrato la debolezza del partito. Si tratta, ed è di tutta evidenza, di un problema della classe dirigente e con questo tipo di atteggiamento la strada è tutt’altro che lunga.

A Solarino, Idea sostiene Paola Gozzo. E il Pd?

Paola Gozzo è stata assessore al Comune di Floridia, proviene dal mondo del sindacato, è attivista della Cgil, è insegnante: insomma ha il profilo di una esponente del Centrosinistra. Il Pd sta sostenendo un rappresentante del cosiddetto establishment.