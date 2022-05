il dibattito nel partito

“Se passa il messaggio di una corsa a due: Cutrufo contro il resto del Pd rappresentato da Sofia Amoddio, con l’aggiunta di tre “figurine”, partiamo col piede sbagliato”.

Lo dice a BlogSicilia Salvo Baio, esponente di primo piano del Pd che interviene sul dibattito relativo alle candidature nel partito in occasione della elezioni regionali ma “dominato”, per il momento, dalle due espressioni politiche dell’area Dem (Gaetano Cutrufo e Sofia Amoddio), a sua volta, divisa in due tronconi.

“Formare una lista forte”

“In questo schema di gioco, gli altri tre candidati rischierebbero – dice a BlogSicilia, Salvo Baio di essere schiacciati e di fare solo testimonianza, facendo mancare voti alla lista. Compito del gruppo dirigente è quello di formare la migliore lista possibile, tenendo conto della necessità di rappresentare tutto il territorio della provincia e non solo, o anzitutto, la città di Siracusa. Il tempo degli elettori soldatini di piombo, per fortuna, è alle nostre spalle”.

L’assemblea del 29 maggio

L’assemblea del partito si riunirà il 29 maggio, come annunciato nei giorni scorsi dal presidente del Pd, Paolo Amenta, ed in quell’occasione si insedierà la direzione provinciale per poi procedere alla scelta dei candidati per le regionali.

Ex renziano tra i possibili candidati

Chi ha possibilità di essere inserito nella lista del Pd è Tiziano Spada, ex coordinatore provinciale di Italia Viva, vicino, in quel periodo all’attuale deputato regionale di Prima l’Italia, Giovanni Cafeo. Spada è legato, sotto l’aspetto politico all’attuale sindaco di Floridia, Marco Carianni: insieme hanno fondato il movimento politico Idee, presentato nel marzo scorso che trae soprattutto la sua forza nell’area artigianale del Siracusano, nella zona compresa tra Floridia e Solarino.

“Pd non è un albergo ad ore”

“Sento parlare di possibili candidature di persone che hanno militato nel Pd per poi transitare in tanti partiti e che ora ritornano a bussare alla porta del Pd, considerandolo una sorta di albergo ad ore. Inoltre, nelle elezioni amministrative a Floridia, gli stessi hanno sostenuto un candidato alternativo a quello del Pd” è il durissimo commento di Salvo Baio.