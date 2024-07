in ortigia, a siracusa

Un uomo di 42 anni è stato denunciato per aver aggredito prima un vigile del fuoco e poi un agente della Polizia municipale.

L’incidente

La vicenda è accaduta nelle prime ore del mattino di oggi, in via della Conciliazione, una strada molto stretta di Ortigia, che si incrocia con via Capodieci, a due passi dal museo Bellomo.

La violenza al vigile del fuoco

In sostanza, l’uomo era alla guida di una macchina e sarebbe incappato in un incidente autonomo: era già molto nervoso, sono tutt’ora in corso accertamenti per scoprire se prima di mettersi in auto avesse fatto uso di droghe o sostanze alcoliche, e quando un pompiere del comando provinciale di Siracusa ha provato a prestare soccorso lo ha prima offeso e poi aggredito.

L’aggressione alla Polizia municipale

Poco dopo, sono arrivati gli agenti della Polizia municipale ed uno di loro è stato colpito al volto dal 42enne, secondo quanto fa sapere l’assessore alla Polizia municipale, Giuseppe Gibilisco. A dare manforte ai vigili urbani ci hanno pensato gli agenti di polizia che hanno bloccato l’automobilista, poi trasferito in ambulanza all’ospedale Umberto I.

Paura in via Tisia, ubriaco al volante

Un incidente stradale si è verificato due giorni fa in via Tisia una delle zone commerciali più importanti di Siracusa.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale di Siracusa, un automobilista, con un tasso alcolemico piuttosto elevato, ha prima tamponato una macchina in sosta e poi, nella corsa senza freni, ha travolto degli scooter.

Le indagini

Per fortuna, non ci sono feriti e la scena si è svolta sotto gli occhi atterriti di passanti e dei titolari delle attività commerciali della zona. La posizione dell’uomo alla guida dell’auto è al vaglio degli inquirenti.

Ubriaco alla guida arrestato per omicidio stradale

È stato arrestato l’uomo alla guida della Fiat Panda che ieri ha travolto il conducente di una Vespa, Davide Cutrupia di 42 anni che lascia la moglie e due figli. L’uomo di 49 anni è risultato avere un tasso alcolico nel sangue superiore a quello consentito. Per lui gli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale. I carabinieri stanno indagando. Il procuratore di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Verzera, ha chiesto al giudice per le indagini preliminari un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’indagato.