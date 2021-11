la denuncia del movimento civico 4

Cede per la seconda volta una strada di Siracusa poco dopo la fine dei lavori

Il movimento Civico 4 denuncia l’errore commesso dai tecnici

Sono stati spesi oltre 17 mila euro per tornare al punto di prima

Ha ceduto un tratto di strada di via Lido Sacramento, che lega contrada Isola alla città, qualche mese dopo gli interventi del Comune di Siracusa. Il movimento Civico 4 denuncia gli errori commessi dall’amministrazione comunale, al netto del ciclone Apollo che ha imperversato poco più di una settimana fa su tutto il territorio.

I lavori

I lavori erano stati realizzati dopo un primo smottamento ma come emerge in una determina, la 125, dell’11 maggio del 2021, resa nota dal movimento, per i tecnici di palazzo Vermexio l’area era “solo minacciata dall’erosione marina e che quindi le opere di ripristino più urgenti possono riguardare, in atto, anche soltanto il ripristino del tratto di carreggiata stradale che ha ceduto”.

La spesa inutile

“La soluzione scelta fu quella di ricompattare il lato della strada che aveva ceduto mettendo sopra dell’asfalto, con dei lavori di “consolidamento”, anziché effettuare delle opere di drenaggio a monte che modificassero il deflusso dell’acqua da monte a valle. Per una spesa di 17.852,28 euro” fanno sapere dal movimento Civico 4.

Il nuovo cedimento

“Il risultato è stato – continua “Civico 4” – che l’acqua che cade da monte ha continuato ad infiltrarsi e, con

le intense precipitazioni atmosferiche dei giorni scorsi, ha determinato il nuovo cedimento di via Lido Sacramento, dimostrando l’esatto contrario di quanto asserito dall’Amministrazione comunale, ovvero che quel tratto è proprio soggetto a cedimenti che pretendono un altro tipo di intervento”.

“I soldi per i concerti”

Il movimento Civico 4 contesta, con una serie di domande retoriche, il modo dell’amministrazione di impiegare i soldi pubblici.

“È chiaro che iniziative come queste, agli occhi di una opinione pubblica sensibile e attenta, stridono col

fatto che la stessa Amministrazione comunale non badi ad economie quando c’è da finanziare un concerto

al teatro Greco (Determina di liquidazione 7 del 25/10/2021 per 33.000,00 euro) o i murales della zona alta

della città (Determina 122 del 25/10/2021 per 23.187,00 euro). – accusa il leader Michele Mangiafico –

Quanto vale di meno dal punto di vista dello sviluppo turistico la chiusura al traffico di via Lido

Sacramento?”