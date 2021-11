sistemate le transenne

Un altro pezzo di muraglione di Ortigia risulta sventrato dall’azione del mare. Dopo quello delle settimane scorse, nelle vicinanze del Castello Maniace, un’altra voragine si è aperta più giù, in prossimità dei bastioni di San Giovanello, non molto distante dal parcheggio Talete.

Area transennata

L’amministrazione comunale, avvertita anche dalle segnalazioni dei residenti e dei proprietari delle strutture alberghiere, ha sistemato delle transenne (nella foto di Emiliano Colomasi) per evitare che qualcuno passando possa cadere, in quanto l’area è ormai pericolante.

Crollo del costone al Monumento ai Caduti

E la settimane scorsa, poco prima del maltempo portato dal ciclone Apollo, è crollata un parte di un costone roccioso di Riviera Dionisio il Grande, nella zona del Monumento ai Caduti, a Siracusa.

La situazione all’Isola

Frattanto, il ciclone Apollo ha praticamente creato dei nuovi smottamenti in via Lido Sacramento, in contrada Isola, recentemente al centro di alcuni interventi da parte del Comune dopo il cedimento di un pezzo di strada.

Il sindaco

“Le risorse saranno prese dal fondo straordinario – diceva a BlogSicilia il sindaco di Siracusa nei minuti successivi al crollo del costone in Riviera Dionisio il Grande – allo scopo di mettere in sicurezza queste zone: la nostra squadra, infatti, è al lavoro per verificare che tipo di interventi realizzare che, comunque, saranno rapidi”.

Le competenze

Sempre l’amministrazione ha sollevato, in merito agli interventi da realizzare per mettere in sicurezza le porzioni di costa erose dal mare, la questione delle competenze tra enti. Ed il rischio che il rimpallo di responsabilità costringa ad allungare i tempi è abbastanza palpabile.

Gli allagamenti

Come se non bastasse ci sono gli allagamenti nelle zone balneari dopo il passaggio di Apollo.

Secondo alcuni esperti, in particolare due agronomi, Alessandra Trigilia e Antonino Attardo, tra le cause legate agli allagamenti c’è la forte espansione edilizia nelle zone balneari.

“L’espansione urbanistica presente a sud della città di Siracusa ha profondamente modificato i regimi idraulici del territorio della pianura costiera. Le naturali e lievi pendenze del terreno sono diventate il problema principale rispetto al deflusso delle acque meteoriche che in origine sfociavano in mare” spiegano i due esperti.