la conta dei danni

Il maltempo ha causato diversi danni a Siracusa

Crollato il soffitto di un negozio di cosmetici

E’ pericolante un costone in cemento armato all’Arenella

E’ crollato il soffitto di un negozio di cosmetici ricavato all’interno del centro commerciale di contrada Spalla, a Siracusa. Per fortuna, non si sono registrati feriti ma i dipendenti ed i clienti hanno corso un serio pericolo dopo il cedimento, presumibilmente legato alle infiltrazioni di acqua.

I danni

Tanti i danni nello spazio del negozio, sono stati avviati i rilievi per determinare le cause del crollo ed al tempo stesso sono stati portati avanti i lavori per consentire la riapertura ma prima dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza.

Pericoli al costone dell’Arenella

Il maltempo ha aggravato le condizioni strutturali di un costone in cemento armato, che si affaccia sulla spiaggia dell’Arenella, una delle zone balneari più popolose di Siracusa. La segnalazione è rimbalzata attraverso un gruppo social che ha scatenato numerose reazioni ma soprattutto preoccupazioni, in quanto il rischio di cedimento della struttura, o di una parte di essa, non è affatto improbabile. Le conseguenze potrebbero essere molto serie. Nelle settimane scorse, il prefetto di Siracusa aveva dato indicazioni al Comune di Siracusa ed ai vigili del fuoco per testare le condizioni della struttura e prendere provvedimenti.

Paura nel Catanese

Paura nella zona Playa di Catania dove diverse auto sono rimaste impantanate tra fango e detriti che hanno raggiunto altezze davvero considerevoli. In uno di questi mezzi vi era all’interno un’intera famiglia letteralmente terrorizzata perchè è rimasta in pratica intrappolata dentro il veicolo. Provvidenziale l’intervento di alcuni agenti della polizia.

Il salvataggio

Tra agenti della polizia catanese, vedendo un’auto con a bordo diverse persone, hanno deciso di avventurarsi nella melma sulla Playa che ha raggiunto in mattinata anche il mezzo metro di altezza in alcuni punti. I poliziotti, nonostante le difficoltà operative evidenti, hanno preso tutti gli occupanti in braccio e sono riusciti a portarli via.