E’ accaduto nella notte nel centro storico di Messina

Paura in piena notte a Messina dove una donna e il suo bimbo di appena tre anni sono stati soccorsi dai poliziotti. In particolare la donna è improvvisamente svenuta in strada mentre il figlio si trovava solo in casa. Gli agenti hanno avviato le necessarie verifiche, non sapendo il perché del malore e da cosa fosse stato causato. Da qui è partita un’attività, d’intesa con i vigili del fuoco, che ha permesso di verificare che si trattava di un male passeggero e comunque non vi era connessione tra la madre e il figlio.

Ha perso i sensi cadendo sull’asfalto

Provvidenziale intervento dei poliziotti delle volanti impegnati nel controllo del territorio stanotte, nel centro storico di Messina, dove una donna ha accusato un malore in strada perdendo i sensi. Gli agenti, tempestivamente intervenuti per soccorrerla, hanno constatato che la donna era madre di un bambino di appena tre anni e che lo stesso si trovava nella vicina abitazione.

Verifiche anche sul piccolo

Una volta verificato, con l’ausilio dei vigili del fuoco, che il bambino fosse solo in casa, i poliziotti hanno provveduto a condurre il piccolo presso il pronto soccorso di un ospedale cittadino per accertarsi che stesse bene.

Agenti salvano anziana

Appena qualche settimana fa sempre la polizia a Messina ha salvato un’anziana che rischiava di cadere dal balcone di casa. Era in uno stato confusionale, e si stava sporgendo eccessivamente. Quattro poliziotti, in servizio alle volanti della questura di Messina, si sono resi protagonisti del provvidenziale intervento di soccorso pubblico. L’anziana si era arrampicata maldestramente alla ringhiera del balcone di casa, e proprio perché in presa ad uno stato confusionale rischiava di precipitare al suolo. Gli agenti hanno tranquillizzato la donna e uno di loro, arrampicandosi, l’ha raggiunta portandola in salvo.

Il questore ha voluto incontrare gli agenti-eroi

Ieri il questore di Messina, Gennaro Capoluongo, ha voluto incontrare i poliziotti che hanno operato per congratularsi personalmente con loro. Ha fatto visita alla squadra volanti, diretta dal dirigente Giovanni Puglionisi e dalla sua vice Stefania Montò, ringraziandoli per il delicato servizio reso quotidianamente ai cittadini.