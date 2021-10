sfide al ballottaggio in altri sei comuni

Scuole chiuse nel Siracusano per il maltempo ma urne aperte

Si vota per il ballottaggio a Lentini e Rosolini

Crollo dell’affluenza a Lentini, probabilmente per la pioggia

Secondo turno in altri sei Comuni

Scuole chiuse nei Comuni del Siracusano, per via dell’allerta rossa, ma urne aperte negli istituti scolastici di Lentini e Rosolini, dove sono in corso le operazioni di voto per eleggere i sindaci. Sarà possibile esprimere la propria preferenza fino alle 14 di oggi, poi inizierà lo spoglio.

Crollo affluenza a Lentini

E’ crollata l’affluenza a Lentini, di poco superiore al 17%, intorno al 35% quella a Rosolini: nel primo caso, potrebbe essere stata la pioggia a tenere in casa gli elettori, del resto la città è abbastanza vicina a Scordia, il Comune del Catanese dove si registrano tanti danni a causa del maltempo mentre una coppia di coniugi risulta dispersa.

Le sfide nei 2 Comuni del Siracusano

A Lentini, il ballottaggio è tra l’uscente Saverio Bosco, esponente del Centrosinistra, e Rosario Lo Faro, candidato del M5S, che ha incassato il sostegno di Francesca Reale, candidata a sindaco di Diventerà Bellissima, sconfitta al primo turno insieme all’ex coniuge, Stefano Battiato, alfiere di Forza Italia.

A Rosolini, la sfida è tra Tino Di Rosolini, sostenuto da Forza Italia, e Giovanni Spadola, anch’esso del Centrodestra: nell’ultima settimana sono stati protagonisti di scontri verbali durissimi, soprattutto sui social.

La media di affluenza in Sicilia

Si è attestata, ieri sera alle 22, al 30,78% l’affluenza negli altri 6 Comuni siciliani al voto da ieri per il turno di ballottaggio: un calo dell’11,58% rispetto a due settimane fa, quando il dato era stato del 42,36%.

Gli altri ballottaggi

Ecco gli altri ballottaggi: a Canicattì, sfida tra Vincenzo Corbo e Cesare Sciabarrà; a San Cataldo Gioacchino Comparato e Claudio Vassallo; ad Adrano Carmelo Pellegriti e Fabio Mancuso; a Vittoria Francesco Aiello e Salvatore Sallemi; a Favara Antonio Palumbo e Salvatore Montaperto; a Porto Empedocle Calogero Martello e Salvatore Iacono.