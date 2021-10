l'ordinanza

Allerta arancione nella giornata di domani nel Siracusano

I sindaci hanno disposto la chiusure di tutte le scuole

Stop alle udienze in Tribunale fino a venerdì

Le pessime previsioni meteo per domani con l’allerta arancione diramata dalla Protezione civile ha indotto i sindaci del Siracusano a disporre, ancora una volta, la chiusura delle scuole.

Scuole, mercati e parchi chiusi

Ma nell’ordinanza del primo cittadino di Siracusa, Francesco Italia, sono previste, sempre nella giornata di domani, altre chiusure, quella “dei mercati rionali, degli impianti sportivi cittadini pubblici e privati all’aperto, dei parchi pubblici, compresi il Parco archeologico della Neapolis, il Castello Maniace ed il Castello Eurialo, dei cimiteri ed il divieto di attività collettive all’aria aperta”.

Raccolta dei rifiuti sospesa a Siracusa

Nelle ore scorse, l’Ufficio Igiene urbana del Comune di Siracusa ha invitato i cittadini a non depositare, stasera e domani mattina, il rifiuto indifferenziato la cui raccolta è prevista ogni giovedì. Il turno sarà recuperato appena sarà ristabilita la normalità.

Udienze sospese fino a venerdì

Il presidente del Tribunale di Siracusa, Dorotea Quartararo, ha prorogato la sospensione delle udienze per domani e dopodomani su richiesta dell’Ordine degli avvocati.

La sospensione non riguarderà “le udienze di convalida non rinviabili per imminente scadenza dei termini, nonché i processi con imputati detenuti in cui, a giudizio del magistrato giudicante, sia imminente la scadenza dei termini di custodia cautelare, fatta salva la possibilità per l’imputato ed il suo difensore di chiedere il rinvio dell’udienza stessa con le conseguenze di legge”.

La zona nord la più colpita

E’ soprattutto la zona nord, l’area più colpita dal maltempo nel Siracusano. Nella porzione tra Francofonte, Lentini e Carlentini, la pioggia si è abbattuta copiosamente, creando disagi e danni, tra cui il crollo di un costone roccioso su cui, sostanzialmente, si poggiano degli immobili, per cui 5 famiglie di Carlentini sono state fatte evacuare.

“Danni al territorio”

“La pioggia incessante si fa sentire anche a Francofonte. Il maltempo ha causato danni ingenti nell’intero territorio. Fortunatamente non ci sono stati danni alle persone” spiega il sindaco di Francofonte, Daniele Lentini.