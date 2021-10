la decisione del sindaco

Il maltempo sta causando danni nel Siracusano

La zona nord della provincia è quella maggiormente colpita

A Francofonte scuole chiuse anche nella giornata di domani

E’ soprattutto la zona nord, l’area più colpita dal maltempo nel Siracusano. Nella porzione tra Francofonte, Lentini e Carlentini, la pioggia si è abbattuta copiosamente, creando disagi e danni, tra cui il crollo di un costone roccioso su cui, sostanzialmente, si poggiano degli immobili, per cui 5 famiglie di Carlentini sono state fatte evacuare.

Scuole chiuse oggi e domani

Il sindaco di Francofonte, Daniele Lentini, è alle prese con la conta dei danni subiti, contestualmente, con un provvedimento, ha disposto la sospensione del mercato ma anche deciso di chiudere le scuole anche nella giornata di domani.

“Danni al territorio”

“La pioggia incessante si fa sentire anche a Francofonte. Il maltempo ha causato danni ingenti nell’intero territorio. Fortunatamente non ci sono stati danni alle persone” spiega il sindaco di Francofonte, Daniele Lentini.

“Restate a casa”

Il primo cittadino ha lanciato un appello alla popolazione, “A seguito dell’avviso diramato della Protezione civile per il rischio meteo- idrogeologico e idraulico che prevede livello di allerta per l’intero territorio, invitiamo tutta la popolazione a restare a casa e a uscire solo in caso di necessità. Si raccomanda di usare la massima prudenza durante gli spostamenti”.

“Un ringraziamento va ai volontari della Protezione civile, al comando di Polizia municipale e ai carabinieri che stanno facendo un lavoro eccellente in queste ore così difficili anche per la nostra Francofonte” conclude il sindaco.

Udienze sospese in Tribunale

Sono state sospese, per la giornata di oggi, “salvo eventuali proroghe”, le udienze al palazzo di giustizia di Siracusa. La decisione è stata assunta dal presidente del Tribunale, Dorotea Quartararo, dopo la richiesta da parte del presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa della “sospensione delle udienze per i giorni 27, 28 e 29 ottobre 2021”.

Il provvedimento, come spiegato dal presidente del Tribunale, ha tenuto conto “dell’esigenza di evitare pericoli per l’incolumità delle persone, in considerazione della circostanza che le attività di udienza in presenza richiedono lo spostamento di numerosi avvocati provenienti dai vari Comuni del territorio e dei magistrati autorizzati a risiedere fuori dal Comune di Siracusa

Raccolta dei rifiuti sospesa a Siracusa

“L’Ufficio Igiene urbana invita i cittadini a non depositare, stasera e domani mattina, il rifiuto indifferenziato la cui raccolta è prevista ogni giovedì. Il turno sarà recuperato appena sarà ristabilita la normalità” fanno sapere dal Comune di Siracusa.

“Infatti, la maggior parte degli impianti di conferimento – dicono dal Comune – utilizzati dal Comune non sono accessibili perché si trovano nella piana di Catania e hanno subito gravi danni a causa della pioggia di questi giorni e del fango che si è formato. Il rifiuti conferiti e non ritirati, inoltre, per effetto delle abbondanti piogge previste e spinti dalla forza dell’acqua, potrebbero finire nelle caditoie provocando l’ostruzione dei canali di gronda, causa degli allagamenti delle strade, peggiorando pesantemente le conseguenze dei temporali”.