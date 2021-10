previsioni pessime sulla costa orientale

E’ ilo giorno dell’allerta rossa in Sicilia per le avverse condizioni meteo

paura altri danni nella zona orientale dell’isola

Scuole chiuse in decine di comuni nel Siracusano, nel Catanese, nel messinese, nell’Agrigentino, nell’ennese

E’ scattata da ieri pomeriggio l’allerta rossa, per rischio idraulico e idrogeologico, in Sicilia e resterà in vigore anche per tutta la giornata di oggi. La decisione, assunta dal Dipartimento della Protezione Civile, è stata presa a seguito delle previsioni meteo avverse soprattutto nei settori ionici e dopo i danni e disagi della giornata di ieri che potrebbero ripetersi

Scuole chiuse

le scuole oggi sono chiuse a catania e in molti centri del Catanese ma anche a Messina, a Siracusa, ad Agrigento e in grossi centri dell’Agrigentino come sciacca, ad Enna. Tutta la Sicilia centro orientale è coinvolta da questo allarme

Le previsioni

Dal primo mattino di oggi, previsti venti di burrasca sud-orientali, con raffiche di burrasca forte specie sui settori ionici. “Attese intense mareggiate lungo le coste” fanno sapere dalla Protezione civile.

Scuole chiuse nel Siracusano

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, con un’ordinanza, ha disposto per domani la chiusura di tutte le scuole. “Tale decisione, assunta – scrive Italia – in condivisione con i sindaci della provincia e con ordinanza sindacale, è legata alle condizioni meteo avverse previste in queste ore per cui è necessario effettuare un controllo di agibilità degli istituti prima di renderli nuovamente fruibili”.

Stop anche nel Catanese

Anche nel Catanese, le scuole rimarranno chiuse, come annunciato dal sindaco, Salvo Pogliese.

“L’impossibilità di prevedere esattamente l’ora e il momento nel quale avverrà il picco dei violenti fenomeni annunciati impone a tutti noi la massima cautela, per il bene dei nostri ragazzi e ragazze, dei lavoratori della scuola e dell’intero corpo docente” spiega sulla sua pagina social il primo cittadino di Catania.

“La chiusura renderà – aggiunge Pogliese – il traffico maggiormente gestibile e consentirà alla Protezione Civile di intervenire anche in funzione preventiva, sul territorio e proprio con il monitoraggio degli edifici scolastici più a rischio”.

Scuole chiuse nel Messinese

A causa dell’allerta meteo proclamata dalla Protezione civile per le avverse condizioni atmosferiche previste per domani 25 ottobre, scuole chiuse a Messina, in 27 comuni della zona jonica e alcuni centri dell’area tirrenica come Barcellona pozzo di Gotto. Disposta anche la sospensione dell’attività didattica in tutti i Dipartimenti dell’ Ateneo di Messina.

La situazione nell’Agrigentino e nell’Ennese

Il sindaco di Sciacca, nell’Agrigentino, si è accodato ai provvedimenti dei capi delle amministrazioni di Catania e Siracusa. Scuole chiuse anche nel capoluogo, Agrigento e nel capoluogo di provincia più alto d’Italia Enna