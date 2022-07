Cene salate, “a Milano mangiare pesce costa meno che a Siracusa”

Gaetano Scariolo di

29/07/2022

Sedersi in un locale di Ortigia, lo splendido centro storico di Siracusa, per cenare può essere un’esperienza salata. Non per la sapidità dei pasti quanto per i costi dei ristoranti o delle stesse pizzerie.

La testimonianza

Nelle settimane scorse, proprio su BlogSicilia, c’era stata la testimonianza di un consumatore che ha pagato 33 euro per 2 pizze, tra cui una margherita ed una rossa con funghi, ed una bottiglia di acqua minerale. Cambiano fronte, ci spostiamo a Milano, non in una zona periferica, nella zona della Città degli studi, dove un siracusano, insieme alla moglie, ha cenato in un ristorante, scegliendo un menu di pesce.

Cena a Milano meno cara della pizza in Ortigia

“A Milano mangiare pesce costa meno che a Siracusa” racconta a BlogSicilia. E scendendo nel dettaglio ecco quanto ha speso. “Antipasto 8€, primo 10€, secondo max 15€ (grigliata mista), calice di vino 4€. Zuppa di cozze 8€. Tot 46,50 compreso un sorbetto al limone. Da bere: due calici di bianco e un litro d’acqua” spiega il cliente siracusano rimasto parecchio colpito dal costo della cena pagato nella capitale economica italiana.

La Confcommercio

Certo, in tanti, tra cui la Confcommercio, sostengono che non vi è alcuna truffa se i prezzi sono indicati nel menu, per chi è a conoscenza delle tariffe è libero di sedersi o andarsene via. Solo che alcuni turisti, giunti a Siracusa, si sono imbattuti in ristoranti in cui i prezzi delle pietanze sono noti solo con una richiesta esplicita del cliente.

Turisti a Siracusa

“Mi sono recata in Ortigia – racconta una turista veneta – ed ho scelto di cenare in un ristorante che cucina pietanze vegetariane e vegane. Ho chiesto quanto costasse un piatto di pasta a base di verdure perché nel menu non c’era, stessa cosa per la birra ed altro. Sono rimasta profondamente colpita dalla poca professionalità, per cui non ci metterò più piede in questo locale”.