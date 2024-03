le strategie dei partiti

La crisi del Centrodestra nel Siracusano si riverbera anche sulle imminenti elezioni nel Comune di Pachino, importante centro agricolo della zona sud della provincia aretusea, l’area dove pulsa il cuore della politica siracusana.

Le roccaforti di Cannata e Gennuso

In questo bacino elettorale pescano da una parte il parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, ex sindaco di Avola, e dall’altra il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso.

Forza Italia rompe gli indugi

Il Centrodestra non è riuscito ancora a trovare un candidato unico e così i forzisti, rompendo l’impasse, hanno deciso di portarsi avanti, individuando in Giuseppe Gambuzza, architetto, ex presidente del Consiglio, l’uomo su cui puntare nella corsa alle amministrative.

L’appello alle forze del Centrodestra

In una nota, firmata dal coordinatore provinciale di Siracusa, Corrado Bonfanti, ex sindaco di Noto, a testimonianza di quanto la zona sud abbia un peso non indifferente rispetto al capoluogo, ha lanciato un appello “alle altre forze moderate di Centrodestra per comporre una coalizione in grado di battere le sinistre e le loro espressioni locali”.

Fratelli d’Italia spiazzata

Forza Italia ha, dunque, fatto la sua mossa, che, probabilmente, spariglia il tavolo ma mette in un angolo Fratelli d’Italia, che dovrà decidere se convergere sull’ex presidente del Consiglio, peraltro amico di Franco Ristuccia, esponente di primo piano a Pachino di Fratelli d’Italia, o proporre un proprio nome.

La posizione della Dc

La Democrazia cristiana, che ha un nuovo vertice, convergente sul coordinatore Salvo Andolina, attuale assessore alla Polizia municipale ad Avola, potrebbe decidere, di fronte alla frantumazione del Centrodestra, di cambiare piano, alleandosi con alcune liste civiche con cui condividere un programma politico ed elettorale, che potrebbe sfociare sul sostegno alla candidata a sindaco, Barbara Fronterrè, consigliera comunale uscente, esponente di Azione.

Il Mpa

L’altro pezzo del Centrodestra è il Mpa: nelle settimane scorse, Fratelli d’Italia, a seguito degli accordi tra gli autonomisti ed il sindaco di Siracusa, sfociati nell’ingresso nella giunta del capoluogo del Mpa, ha scaricato il partito di Lombardo negli accordi per le elezioni a Pachino.

Le elezioni europee e la partita di Gennuso

Ma si giocherebbe a Pachino un’altra partita, legata alle elezioni europee. Il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso, sarebbe candidato per Bruxelles, per cui avere un proprio candidato a sindaco significherebbe legare le due consultazioni al proprio nome. Insomma, auspicherebbe un effetto trascinamento.

Cosa farà Cannata?

Peraltro, le elezioni europee sono un test importante per i partiti del Centrodestra, nell’ottica dei rapporti di forza su scala nazionale e dunque nel Governo. Ed essendo una prova che si gioca con il sistema proporzionale, la logica della coalizione salta ma ci si chiede cosa farà Luca Cannata. Autorevoli fonti politiche assicurano la disponibilità alla candidatura per Bruxelles del sindaco di Avola, Rossana Cannata, sorella di Luca. Se fosse confermata questa opzione, pure per Fratelli d’Italia la partita sul sindaco di Pachino avrebbe un ruolo significativo e “regalare” il candidato a Forza Italia non sarebbe forse la scelta migliore.