Ombrelloni ovunque

In pochi sono rimasti in città, la stragrande maggioranza dei siracusani ha deciso di portarsi ombrelloni e teli e recarsi al mare per trascorrere la giornata sotto il sole. Le temperature estive hanno sconsigliato di chiudersi nelle proprie abitazioni, al sicuro dai possibili contagi, al resto ci hanno pensato le buone notizie sull’andamento del contagio nel Siracusano, tra i più bassi in Sicilia, la regione, peraltro, tra le meno esposte.

E così, i tempi del lockdown questa mattina sono sembrati un ricordo, sebbene ci siano ancora delle regole che impediscono di sostare al mare: si può fare il bagno, o magari usare la tavola da surf, ma non “spiaggiarsi”, fatto sta che le zone balneari di Siracusa sono state prese d’assalto dai bagnanti, non solo locali. Qualcuno, affezionato alle spiagge di Fontane Bianche o dell’Arenella, si è messo in macchina per raggiungere queste località e trascorrere quasi l’intera giornata per prendere la tintarella o tuffarsi in acqua. In tanti, hanno scelto di rimanere, portandosi dietro il pranzo: dai contenitori termici sono saltati fuori panini, insalate, frutta ma i più golosi non hanno saputo rinunciare alla parmigiana, preparata con cura ieri sera.

Si sono viste in acqua le motovedette della Capitaneria di Porto e gli scooter d’acqua della Polizia che hanno perlustrato una vasta porzione di litorale.