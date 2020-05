Il video messaggio

Un video messaggio per augurare ai lavoratori siracusani un buon Primo maggio. Lo ha realizzato la cantante Elisa, dopo essersi sentita con il sindaco di Siracusa, Francesco Italia,in mattinata. L’artista è stata protagonista di numerosi concerti in Sicilia, tra cui a Siracusa, che, evidentemente, le è entrata nel cuore. ” Buon Primo maggio a tutti i lavoratori di Siracusa. Speriamo che la ripresa sia più veloce possibile – ha detto Elisa – ma sono certa che ce la faremo tutti insieme per la forza del nostro popolo, capace di mostrare una solidarietà straordinaria. E poi la Sicilia è una terra che amo, la gente è straordinaria, piena di valori nobili, per questo mi auguro di tornare presto da voi. Dobbiamo restare uniti e sostenerci tra noi”.

Frattanto, prosegue la festa del Primo maggio, anche se contingentata perché valgono ancora le misure anti covid19, disposte dalla Presidenza del Consiglio. Le forze dell’ordine, a tal proposito, sono impegnate nei controlli per evitare trasgressioni. “A seguito di un’apposita riunione di coordinamento tecnico, presieduta dal Prefetto, il Questore, Gabriella Ioppolo, ha disposto attenti e capillari controlli in tutta la provincia ed in particolar modo nelle aree extraurbane, nelle zone balneari, sulle spiagge e nelle località montane e collinari del territorio aretuseo, finalizzati al rispetto delle normative sul contenimento sanitario. Tali controlli saranno effettuati dalla Polizia di Stato in sinergia con tutte le altre forze dell’ordine” fanno sapere dalla Questura di Siracusa.