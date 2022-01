la paura degli utenti

Code e caos all’Hub di Siracusa dove si somministrano i vaccini anti Covid19. Tante le persone che stamane si sono recate nella struttura in via Nino Bixio, alle porte di Ortigia, per la somministrazione del farmaco, evidentemente, molti, dopo le abbuffate del 31 dicembre e del primo gennaio, hanno avuto la stessa idea.

“Vado via, è pericoloso”

Un utente, che avrebbe dovuto fare la terza dose, ha deciso di tornare sui suoi passi e presentarsi all’Hub in un altro giorno, quando ci saranno meno code. “Così è francamente pericoloso – svela un utente – in quanto il rischio di assembramento è notevole, oltre al fatto che la possibilità di trascorrere l’intera giornata all’Hub è piuttosto alta”.

Copertura dei vaccini

In merito alla campagna di vaccinazione, secondo alcuni dati relativi al primo gennaio di quest’anno, la percentuale media relativa al ciclo completo è pari all’81,9%. La punta più alta, 92,71%, è quella che comprende la fascia anagrafica dai 60 anni in su, mentre nella porzione compresa tra i 12 ed i 59 anni la quota è del 76,6%.

I dati covid19 a Siracusa

Continuano a salire i contagi da Covid19 a Siracusa, infatti nella giornata di ieri il numero dei positivi ammonta nel complesso a 744. I ricoveri in ospedale sono scesi da 37 a 35, un solo paziente risulta in Terapia intensiva.

Contagio in Sicilia

Sono 5.764 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 62.437 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.463. Il tasso di positività sale al 10% ieri era al’8,7%.

Il paragone con il resto d’Italia

L’isola è all’ottavo posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 37.270 casi, al secondo la Toscana con 14.994 casi, al terzo posto il Veneto con 14.270 casi, al quarto la Campania con 13.888 di caso, al quinto il Lazio con 12.345, al sesto l’Emilia Romagna con 12.345 casi, al settimo il Piemonte con 7.450 casi.