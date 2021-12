l'asp di siracusa ha potenziato le postazioni per i tamponi

A Capodanno gli Hub per i vaccini di Siracusa e Portopalo rimarranno aperti per consentire ai cittadini di accedere anche nelle giornate di festa alla vaccinazione anti Covid19

Gli orari

Il centro di via Nino Bixio, a Siracusa, sarà aperto dalle 8 alle 13 e dalle ore 15 alle 17, l’Hub di Portopalo dalle 8 alle 14. Lo ha disposto la Direzione aziendale dell’Asp estendendo anche per le prossime settimane l’apertura degli Hub

vaccinali di Siracusa e Portopalo dal lunedì alla domenica e incrementando gli orari di apertura negli altri punti

vaccinali della provincia a maggiore afflusso ed in relazione alla popolazione del territorio di riferimento.

Accelerare la campagna di vaccinazione

L’obiettivo è accelerare la vaccinazione e soprattutto la somministrazione della terza dose di richiamo considerato l’andamento preoccupante dell’epidemia e della variante Omicron.

Potenziati i drive in per i tamponi

Parallelamente all’impegno nella campagna di vaccinazione, di fronte al nuovo incremento di casi positivi che

si è delineato nel territorio siracusano la Direzione generale e la Direzione sanitaria dell’Asp di Siracusa hanno aumentato le postazioni per i test tamponi in drive in. Ecco dove l’utenza potrò recarsi per sottoporsi ai test molecolari.

Le postazioni

A Siracusa all’ex Onp di contrada Pizzuta il martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle ore 12, a Lentini presso lo stadio comunale di via Patti Largo Monreale il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12, a Noto in contrada Faldino il lunedì, mercoledì e venerdi dalle ore 9 alle ore 12. Un quarto punto permanente di drive in è stato istituito presso il presidio sanitario di Pachino per due giorni la settimana nelle ore pomeridiane.

“Aumentato il personale medico”

“Abbiamo proceduto inoltre all’assegnazione di ulteriore personale medico, infermieristico, amministrativo ed

informatico – dichiara il direttore sanitario Salvatore Madonia – al reclutamento di personale sanitario biologo,

odontoiatrico e di specializzandi come da protocolli d’intesa regionali, al coinvolgimento dei medici di

medicina generale e dei pediatri, per accelerare non solo la campagna vaccinale anticovid ma anche la presa in

carico dei casi di positività e le attività di contact tracing che da oggi saranno conformate alle nuove

disposizioni nazionali”.

Tracciamento

“ Stiamo andando verso il pieno ripristino ha detto il dg dell’Asp, Salvatore Lucio Ficarra – del

sistema di tracciamento dei contagi grazie all’incremento che abbiamo operato del numero degli addetti alle

operazioni, sensibilizzando contestualmente i competenti medici territoriali, invitati ad una più stretta

collaborazione. L’obiettivo di tutti è bloccare sul nascere la diffusione del virus che può essere debellata

soltanto con la vaccinazione di massa che ad oggi ha raggiunto nella nostra provincia l’80 per cento e la

somministrazione della terza dose booster attestata ad oggi al 22 cento circa, che esortiamo tutti a fare nel più

breve tempo possibile con l’augurio che il nuovo anno possa vederci fuori dalla pandemia”.