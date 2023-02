la primavera della mia vita al cinema

Giornata siracusana, sabato prossimo, per Colapesce e Dimartino, il duo siciliano protagonista recentemente al Festival di Sanremo e da tempo protagonista della scena musicale italiana.

La coppia di cantautori (che con “Splash” nella competizione canora ha vinto il premio della critica e quello della sala stampa) da lunedì a ieri ha portato nei cinema di tutta Italia “La primavera della mia vita”, il primo lungometraggio realizzato nella veste di interpreti e autori del soggetto e della sceneggiatura, oltre che della colonna sonora.

L’incontro nell’area del Castello Maniace

Alle tre giornate di proiezioni, gli artisti hanno deciso di aggiungere tre eventi speciali in loro presenza nelle città in cui il film è stato girato: a Palermo, a Catania e, l’ultima, sabato sera a Siracusa. In aggiunta terranno una conferenza stampa sabato alle 12, nella sala “Ferruzza-Romano” dell’Area marina protetta del Plemmirio (nel sito del Castello Maniace) assieme al sindaco, Francesco Italia, all’assessore alla Cultura, Fabio Granata, e al regista Zavvo Nicolosi, anche lui al suo primo lungometraggio. Colapesce e Dimartino la sera parteciperanno alla proiezione nella multisala Eplanet Vasquez.

Le riprese a Siracusa

Per le riprese siracusane de “La primavera della mia vita”, avvenute nel giugno dello scorso anno, la produzione si è avvalsa della collaborazione della Siracusa Flim Commission del Comune e ha fatto base all’Urban center. La preparazione, il casting, i reparti di lavorazione e gli uffici hanno avuto luogo a Siracusa. Il film è stato girato in piazza Duomo, nella chiesa di San Giovanni, al Porto Grande, alla Marina e negli ipogei.

La produzione

La primavera della mia vita è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, da Vision Distribution, coprodotto da Filippo Sugar ed Elisabetta Biganzoli per Sugar Play, in collaborazione con Sky e con Prime Video con il sostegno della Regione Siciliana, Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, Sicilia Film Commission. Il film e’ distribuito nei cinema da Vision Distribution.