Gli agenti di polizia di Lentini hanno arrestato un 15enne accusato di coltivazione e produzione di sostanze

stupefacenti.

Blitz in un casolare

Nel corso di un controllo, scattato in un casolare in Contrada Ciricò, alla periferia di Lentini, a nord del Siracusani, gli inquirenti hanno rinvenuto circa 120 rami di marijuana disposte su apposite filiere in fase di essiccazione, per un totale di circa 2800 grammi di marijuana. Secondo la polizia, erano nella disponibilità del 15enne che, come disposto dalla Procura dei minori di Catania, è stato arrestato e condotto nel carcere minorile di Catania.

Le coltivazioni nella zona nord

La zona nord del Siracusano si conferma come una delle aree in cui esistono delle grosse produzioni di droga. Nei mesi scorsi, a Francofonte, non molto distante da Lentini, i militari della Guardia di finanza di Catania scovarono un campo di erba,, nella disponibilità di un quarantatreenne di Francofonte, dotato di un sistema di irrigazione importante, considerata la vastità della piantagione.

Successivamente, i carabinieri arrestarono due coltivatori di canapa indiana che avevano realizzato in contrada Pantalone di Sopra, nel territorio di Melilli un piantagione, con 250 esemplari di marijuana, ricavata su un fondo di 200 metri quadrati. Erano di un’altezza media di un metro mezzo ed erano irrigate grazie ad una pompa a motore legata al torrente Belluzza.

Una condanna per produzione di droga

Ed in merito alle coltivazione di droga, nel maggio scorso il giudice del Tribunale di Siracusa ha condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione un siracusano di 54 anni, in quanto nella sua disponibilità avrebbe avuto un piantagione di marijuana.

Piante in una serra

Le piante furono individuate al termine di una minuziosa perquisizione: erano celate, ben curate e protette con serre rudimentali di materiale di plastica tra la vegetazione del giardino interno dello stesso stabile assieme a strumenti per la potatura e varie tipologie di sostanze fertilizzanti.