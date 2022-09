indagini dei carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un commerciante di 40 anni, Eugenio Gulizzi. I militari, che da giorni avevano messo sotto osservazione l’indagato, si sono presentati nell’attività per prelevarlo e condurlo nella sua stessa abitazione dove si ipotizzava vi fosse la droga.

La droga in camera da letto

In effetti, nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto, in camera da letto, custoditi all’interno di un trolley, hanno oltre 1,5 kg di hashish confezionato in panetti da 100 grammi ciascuno, alcuni bilancini e materiale per

il confezionamento dello stupefacente.

Commerciante ai domiciliari

Al termine delle operazioni l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mentre la droga e il materiale per la suddivisione in dosi dello stupefacente sottoposti a sequestro.

Un altro arresto per droga a Siracusa

Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno arrestato un uomo di 32 anni, Salvatore Leonardi, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

Bloccato con l’auto

L’indagato è stato bloccato a bordo della sua auto alle spalle del palazzo della Questura di viale Scala Greca e nel corso del controllo sono state rinvenute 60 dosi di cocaina.

Contanti in casa

L’attività investigativa è proseguita con una perquisizione all’interno dell’abitazione dell’arrestato che consentiva di scovare 1.550 euro in contanti probabile provento dell’attività di spaccio. Il 32enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno arrestato un uomo di 32 anni, Salvatore Leonardi, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

Bloccato con l’auto

L’indagato è stato bloccato a bordo della sua auto alle spalle del palazzo della Questura di viale Scala Greca e nel corso del controllo sono state rinvenute 60 dosi di cocaina.

Contanti in casa

L’attività investigativa è proseguita con una perquisizione all’interno dell’abitazione dell’arrestato che consentiva di scovare 1.550 euro in contanti probabile provento dell’attività di spaccio. Il 32enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.