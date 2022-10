indagine dei carabinieri di siracusa

I carabinieri di Siracusa hanno arrestato, su esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, un siracusano di 47 anni, responsabile di un furto in abitazione commesso appena qualche settimana fa.

Furto di 300 euro

Secondo quanto emerso nella ricostruzione dei militari della stazione di Ortigia, l’uomo, con precedenti penali, si era introdotto in un’abitazione passando da una finestra lasciata aperta ed aveva rubato 300 euro in contanti contenuti in una borsa appesa all’ingresso.

Fuga in bici

Le indagini dei carabinieri hanno permesso, con l’analisi delle telecamere della zona, di identificare il malfattore che si era dato alla fuga in bicicletta in direzione di una delle principali piazza di spaccio della città dove poi è stato rintracciato.

Scovato in Centro Italia

Al termine delle indagini condotte dai militari, oltre a scoprire il furto si è potuto appurare che l’arrestato si era immediatamente recato a “reinvestire” i soldi rubati per l’acquisto di cocaina. In brevissimo tempo è stato emesso dall’Autorità Giudiziaria il provvedimento restrittivo a carico dell’uomo che è stato rintracciato in centro Italia, tratto in arresto e condotto in carcere.