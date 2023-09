l'affondo del capogruppo meloniano di siracusa

Brucia a Fratelli d’Italia l’esclusione dalle presidenze e vicepresidenze delle 5 Commissioni consiliari decisa nelle ore scorse a Palazzo Vermexio.

Lo smacco ai meloniani

Una delle 5, in particolare quella dei Tributi, è andata ad un ex di Fratelli d’Italia, Simone Ricupero, componente del gruppo Indipendente Siracusa, insieme a Giovanna Porto, anche lei fuoriuscita dal partito della Meloni, e Cinzia Santuccio, eletta nel Mpa ma finita in questo nuovo schieramento su probabile indicazione del suo partito, sotto il controllo del parlamentare regionale, Peppe Carta.

“Accordo per escludere FdI”

“Per dare una lettura politica a quello che è successo ieri nella elezione dei Presidenti e dei Vice Presidenti delle commissioni consiliare, appare evidente come ci sia stato un pre accordo politico con una parte delle cosi dette opposizioni con preciso intento di escludere da ciò il gruppo consiliare di Fratelli D’Italia” taglia corto Paolo Romano, capogruppo di Fratelli d’Italia, tra i più vicini al parlamentare nazionale Luca Cannata.

Accontentato il resto dell’opposizione

Peraltro, lo smacco a Fratelli d’Italia è dato anche da un altro elemento: l’elezione a vicepresidente della Commissione Servizi pubblici a Giovanna Porto. “Accontentanti” tutti gli altri partiti e gruppi di opposizione: a Forza Italia è andata la presidenza di questa Commissione con Giovanni Boscarino. Presidenza della III Commissione a Cosimo Burti di Italia Viva-Fuori Sistema, Insieme ha avuto la vicepresidenza della V Commissione.

“Scandalosi voltagabbana”

“Dopo gli scandalosi volta gabbana visti per l’elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio comunale, ieri abbiamo assistito all’ennesima tragedia greca in salsa politica” attacca Romano, riferendosi all’intesa tra il sindaco ed il Mpa attorno all’elezione di Alessandro Di Mauro, autonomista e neo capo dell’assemblea, e Concetta Carbone, vicepresidente e fedelissima di Italia. “Se il tentativo è quello di voler isolare o semplicemente penalizzare Fratelli D’Italia, allora mi pare che si stia tentando di prevaricare la voce e le aspettative di miglia di cittadini che ci hanno dato fiducia e che si aspettano tanto da questo Consiglio Comunale”