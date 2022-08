Condannato per droga a Perugia si rifugia a Pachino, arrestato dalla polizia

Redazione di

11/08/2022

Gli agenti della Squadra mobile e del commissariato di Pachino hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Perugia, nei confronti di un nigeriano di 27 anni.

Condanna per droga

L’uomo deve scontare 2 anni, 6 mesi e 4 giorni di reclusione pagare una multa di 8 mila euro poiché riconosciuto colpevole del reato di detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente, commesso a Perugia nel settembre del 2017.

In carcere

Il nigeriano, che è stato rintracciato a Pachino, dove si era trasferito, ed stato accompagnato nel carcere di Cavadonna, a Siracusa.

I corrieri del clan Santapaola

Nelle ore scorse, sono stati condannati tre corrieri della droga affiliati al gruppo criminale di Catania arrestato nel 2017 nell’ambito dell’operazione antidroga Km 0. Su delega della Procura, i carabinieri delle stazioni di Librino e Nesima della compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato i catanesi Ivan Battaglia di 30 anni, Giuseppe Brigante di 28 anni e Gioacchino Junio Strano di 27 anni. Sono stati rinchiusi in carcere per scontare la pena in seguito alle condanne emesse dall’ufficio esecuzioni penali.

Il ruolo dei tre

Nel novembre del 2017 erano stati arrestati nell’ambito dell’operazione “Km 0”, la cui attività investigativa era stata svolta dai carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa, sotto il coordinamento della Dda etnea. Ad essere indagati furono in 36, tutti considerati appartenenti ad un’associazione per delinquere, finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti. In tale contesto, in particolare, gli investigatori avevano inquadrato i ruoli dei tre giovani nell’acquisto, detenzione al fine di vendita e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana, nonché nella gestione della piazza di spaccio in viale Biagio Pecorino nel quartiere “Librino”, luogo controllato dall’organizzazione e deputato alla cessione dello stupefacente.

Coltivatore di droga col reddito di cittadinanza

Coltivava droga nel tanto tempo libero a disposizione essendo oltretutto percettore del reddito di cittadinanza. Ad essere stato arrestato nel catanese un uomo di 64 anni che aveva messo su una piantagione non particolarmente enorme in larghezza quanto in altezza. Ogni pianta era alta addirittura 3 metri e mezzo.