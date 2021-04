ai domiciliari

Il gip del Tribunale di Siracusa ha scarcerato un rapinatore

E’ stato ammesso al beneficio dei domiciliari

Condannato nei giorni scorsi a 4 anni per rapina

Accolta l’istanza del difensore dell’imputato

Nel processo condannato un complice del rapinatore

Il gip del Tribunale di Siracusa, Francesco Alligo, ha disposto la scarcerazione di Paolo Stella, 23 anni, avolese, condannato in primo grado dallo stesso giudice a 4 anni di reclusione ed alla multa di 1000 euro per una rapina ad un distributore di carburante di Avola, Fuel 99 in via Siracusa commessa nel novembre scorso. Stessa sentenza è stata emessa per l’altro imputato, Francesco Bellomo, 35 anni.

Domiciliari

Il gip ha accolto l’istanza del difensore di Stella, rappresentato dall’avvocato Natale Vaccarisi, disponendo per il giovane gli arresti domiciliari. Il legale, nel suo ricorso, ha fatto leva su un pronunciamento della Corte costituzionale “che si è espressa sul principio secondo cui la custodia in carcere deve essere applicata o mantenuta solo in casi di “estrema ratio” precisa l’avvocato.

La rapina

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, che hanno condotto le indagini ed arrestato nel dicembre scorso i due imputati, l’addetto al rifornimento sarebbe stato pesantemente minacciato e, dopo essersi impossessati dell’incasso di 670 euro i due rapinatori si sarebbero allontanati a bordo di un ciclomotore privo di targa.

Le telecamere