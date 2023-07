per il biennio 2023-2025 a siracusa

Passaggio di consegne al vertice di Confindustria Siracusa: Diego Bivona ha concluso il suo mandato e così è stato eletto il nuovo presidente per il biennio 2023-2025 che è Gian Piero Reale

La squadra del neo presidente

La squadra dei vice Presidenti eletti è composta da Maria Pia Prestigiacomo – Ved – Vice Presidente Vicario, con delega al credito, finanza, fisco e infrastrutture territoriali, Guglielmo Allibrio – Sasol Italy -con delega all’ambiente salute e sicurezza, Giancarlo Bellina – Erg Power – delegato alla sostenibilità, alla transizione digitale e alla responsabilità sociale, Linda Gerardi – Gold Services – Vice Presidente education e capitale umano, Antonino Governanti – Versalis – Vice Presidente all’economia circolare, Giovanni Lo Verso – Isab – Vice Presidente alla transizione energetica, Mirko Ranieri – Sonatrach Italia – Vice Presidente alle relazioni industriali e welfare.

Completano il Consiglio di Presidenza i Vice Presidenti di diritto: Caterina Quercioli, Presidente del Comitato Piccola Industria, Sean Neri, Presidente dei Giovani Imprenditori e Massimo Riili, Presidente di ANCE Siracusa.

Le prime parole del neo presidente

Nel ringraziare fortemente il Presidente uscente Diego Bivona per l’enorme lavoro fatto nei sei anni di sua Presidenza, nel solco della continuità, il neo presidente Gian Piero Reale ha parlato di Transizione energetica: “Dobbiamo partire da un sentimento comune di responsabilità sociale nei confronti del nostro territorio, dei nostri concittadini, dei lavoratori ed ovviamente delle nostre aziende. Abbiamo un Capitale Umano straordinario con formidabili competenze, nel nostro territorio insistono aziende nazionali ed internazionali e imprese d’eccellenza e soprattutto ci sono 7.000 lavoratori con le rispettive famiglie. Abbiamo il dovere di guidare una trasformazione non disperdendo competenze ed esperienze, anzi utilizzandole come punto di forza per puntare ad una visione che guardi al 2050. Ovviamente la partita non si gioca solo a livello locale o regionale, ma è fondamentale il tavolo nazionale dove dobbiamo trovare interlocuzioni anche utilizzando al meglio la nostra Confindustria nazionale e la Delegazione di Bruxelles”.

La Transizione energetica

“A proposito di “Transizione” – ha detto il Presidente Reale – voglio in questa sede citare un’affermazione del presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi alla recente Assemblea di Assolombarda: “Oggi dobbiamo fare quella visione degli investimenti con l’uomo al centro. INDUSTRIA 5.0. Quella è la strada oggi. Stimolare gli investimenti su 5.0, Green Digitale con crediti di imposta. In 12 mesi scaricheremo a terra tutti gli investimenti.” Sposiamo l’auspicio del Presidente Bonomi anche se sappiamo che in alcuni settori, tra i quali alcuni di nostro forte interesse come l’hard to abate e non solo, ci sono delle grosse difficoltà e l’Italia sta accumulando ritardo rispetto ad altri paesi europei”.

“Una attenzione particolare verrà assicurata alle Piccole e medie imprese che rappresentano l’ossatura della nostra economia. Per loro, per i giovani e per il loro futuro, per la parità di genere e la promozione dell’imprenditoria femminile affronteremo tutti insieme il processo di digitalizzazione con una più puntuale formazione, i temi della sicurezza, della salute e dell’ambiente con la messa in comune di best practices tra aziende.”

“Ritengo fondamentale – ha concluso il Presidente Gian Piero Reale – andare verso un modello industriale di sviluppo sostenibile. Accelereremo e rafforzeremo anche a Siracusa e nel suo territorio questo cambiamento, sicuramente già in atto in molte delle nostre industrie. Una affermazione che da tempo Confindustria Siracusa concretizza con strumenti e progetti come il Patto di Responsabilità Sociale e il Rapporto di Sostenibilità”.

Il sindaco

“Porgo a nome personale, dell’amministrazione comunale e della città, le migliori congratulazioni e gli auguri di buon lavoro al nuovo presidente di Confindustria, certo che saprà essere all’altezza della grande organizzazione che è chiamato a rappresentare e dei valori di cui è portatrice. A Gian Piero Reale la responsabilità e l’onore di imprimere quella svolta, da tempo attesa, necessaria ad affrontare una stagione ricca di sfide e per questo molto stimolante. Transizione energetica e nuova Programmazione 21/27 sono occasioni da sfruttare al meglio per rendere lo sviluppo della nostra provincia sempre più sostenibile e competitivo e rilanciarla dal punto di vista economico e sociale. Su questi temi, e nel segno del bene comune, la nostra Amministrazione è pronta a collaborare”. Lo dichiara il sindaco di Siracusa, Francesco Italia.

La Cisl

“Vive congratulazioni al neo Presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale. Un ringraziamento a Diego Bivona per il confronto avuto in questi ultimi sei anni con le parti sociali” dice Vera Carasi della Cisl.