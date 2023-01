la decisione dell'asp di siracusa

Con l’aumento dei contagi da Covid19, l’Asp di Siracusa ha deciso di riconvertire alcuni reparti, in particolare nell’ospedale di Lentini i posti letto di Medicina/Geriatria e Lungodegenza sono stati destinati ai pazienti affetti dal virus. Inoltre, l’azienda sanitaria ha anche disposto “le cosiddette “bolle” in tutti i reparti degli ospedali per la gestione anche in futuro di casi covid asintomatici o con sintomi di lieve entità”.

Che cosa sono le bolle

Si tratta di stanze “blindate” nei reparti ordinari, che vengono utilizzate per i pazienti asintomatici o paucisintomatici che giungono in ospedale per altre patologie mentre viene riscontrata per puro caso la positività del tampone al covid durante gli accertamenti di pre ricovero.

911 positivi nel Siracusano

“Nelle ultime due settimane – evidenzia il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra – i casi covid in provincia sono aumentati in maniera prevedibile visto che le vacanze natalizie rappresentano un momento di aggregazione sociale, unitamente agli assembramenti e all’allentamento delle misure anti covid. Se consideriamo la data del 22 dicembre quando c’erano in provincia di Siracusa 710 casi positivi, il dato più basso del periodo pre natalizio, rispetto al dato più recente di ieri pari a 911 attuali positivi, l’aumento è del 28 per cento”.

Un paio di settimane

Secondo il commissario dell’Asp Siracusa la situazione potrebbe tornare nelle normalità tra 2 settimane. “Non aprire reparti covid – aggiunge il commissario straordinario – significherebbe danneggiare la popolazione dei comuni di riferimento che vedrebbe trasferiti i propri cari in ospedali lontani decine di chilometri dal luogo di residenza”.

Tutti i reparti Covid occupati

“Attualmente – rileva il direttore dell’Unità operativa Malattie Infettive Antonina Franco – tutti i posti dei reparti covid di Malattie Infettive e di Pneumologia diretto da Clara Pagana sono occupati, così come le “bolle” nei reparti ordinari dove le stesse sono state attivate e al Pronto soccorso di Siracusa giungono giornalmente 6 – 7 pazienti di cui più della metà non vaccinati, con importanti patologie che, associate al covid, possono evolvere in gravità e qualcuno va a finire in terapia intensiva. Attualmente nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Siracusa 4 posti sono occupati”.

Le vaccinazioni

Ad oggi, secondo quanto riferito dall’Asp, le percentuali di vaccinazione anti covid in provincia di Siracusa risultano essere per la prima e seconda dose l’89 per cento circa per scendere al 58 per cento circa per la terza dose e al 6 per cento circa per la quarta.