le attività portuali

Con l’arrivo della motonave “Michigan” è stato inaugurato il nuovo terminal container, nel porto di Augusta, che rappresenterà uno snodo fondamentale per gli scambi commerciali nel Mediterraneo. Nella prima giornata, nell’ambito delle attività di importazione ed esportazione delle merci, sono stati movimentati circa 500 container.

L’ufficio delle Dogane

L’Ufficio delle Dogane di Siracusa ha collaborato con le altre istituzioni pubbliche e con i privati coinvolti (terminalista, spedizionieri, agenzie marittime) per l’organizzazione logistica e procedurale che ha consentito l’avvio della operatività del porto.

Lo scalo

Lo scalo marittimo, finora utilizzato quasi esclusivamente per il commercio dei prodotti petroliferi, è inserito, come porto strategico dell’Unione Europea , nelle reti di trasporto cosiddette TEN-

T “CORE” NETWORK, e grazie alla sua posizione baricentrica posizionata lungo le rotte del traffico internazionale è stato classificato come il più grande porto naturale del basso Mediterraneo, rivelando così una enorme potenzialità di crescita per il traffico dei container.

La vigilanza

“I funzionari ADM della sezione operativa territoriale di Augusta continueranno a garantire la vigilanza doganale su tutte le operazioni portuali, assicurando i compiti d’istituto a tutela del commercio legale e della sicurezza dei consumatori” si legge nella nota dell’ufficio delle Dogane.