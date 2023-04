a sostegno di carta anche l'ex assessore regionale bandiera

Replica, dai toni stizziti, quella del Mpa nei confronti della nuova Dc sul tema della contesa dei candidati alle amministrative in Sicilia.

La replica del Mpa alla nuova Dc

Il capogruppo del Mpa al Consiglio comunale di Catania, Orazio Grasso, attacca la sezione etnea del partito di Cuffaro che, nelle ore scorse, ha polemizzato con il deputato regionale dei Popolari ed autonomisti, Peppe Carta, autore di una interrogazione parlamentare al presidente della Regione invitandolo a “vigilare perché la conversione dei candidati non venga compensata con promesse di posti di sottogoverno o negli staff di collaborazione degli assessori”.

“Excusatio non petita, accusatio manifesta. Così un proverbio latino di origine medievale sintetizza il concetto che è possibile parafrasare dalla traduzione: se non hai niente di cui giustificarti, non scusarti” afferma Orazio Grasso. Che, per essere più chiaro, rende il concetto più esplicito.

L’affondo alla nuova Dc

“Appare quantomeno strano –dice Orazio Grasso – che dalla Dc arrivino certe parole anche perché, tornando alle interpretazioni del proverbio iniziale, questo affannarsi a giustificarsi potrebbe rappresentare un indizio che si ha qualcosa da nascondere“.

La difesa a Carta

Il capogruppo del Mpa al Consiglio comunale di Catania difende il parlamentare regionale degli autonomisti, Peppe Carta. “Proprio l’onorevole Carta – continua Grasso – attraverso un comunicato aveva precisato come l’interrogazione presentata al Presidente Schifani era solo mirata a vigilare quanto potrebbe avvenire nei prossimi giorni e non aveva alcun riferimento diretto a partiti o a candidati”.

Solidarietà a Carta di Edy Bandiera

Un assist a Carta arriva anche da Siracusa, in particolare dal candidato sindaco Edy Bandiera, che, nei giorni scorsi, ha denunciato una compravendita di candidati al Consiglio comunale di Siracusa.

“L’onorevole Carta, al quale va la mia più sincera solidarietà – dice Bandiera – ed al quale ho già, nei giorni scorsi, pubblicamente, rivolto il mio ringraziamento per il coraggio dimostrato, si è distinto per aver segnalato, tramite un interrogazione parlamentare scritta, al presidente della Regione, ciò che starebbe accadendo nel Centrodestra, ovvero la induzione ai candidati, di cambiare lista e casacca, attraverso promesse di sottogoverni, arruolamento presso gli staff di assessori regionali e assessorati, in viste delle prossime elezioni amministrative”.

“Ritengo assurdo attaccare chi solleva, con coraggio, un tema così importante, anziché intervenire a sostegno di chi come il sottoscritto prima e l’onorevole Carta poi, hanno ritenuto, autonomamente, di allertare le istituzioni competenti e la pubblica opinione, su queste tristi e a quanto pare diffuse pratiche” conclude Bandiera.