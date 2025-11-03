“Il consigliere Rametta prima di chiedere chiarezza sui conti del Comune dovrebbe fare chiarezza con se stesso” . Lo afferma a BlogSicilia il capogruppo di FdI al Consiglio comunale di Avola, Peppe Calamunci, replicando al consigliere di opposizione, Giovanni Rametta, ex capogruppo meloniano, che ha inviato una relazione alla Corte dei Conti, evidenziando gli errori di calcolo dell’amministrazione tali da far sprofondare il Comune nel disavanzo.

“Lui ha votato a favore”

Calamunci rimarca il percorso politico di Rametta ed afferma che le contestazioni mosse all’amministrazione lui le ha votate quando era in sella a FdI.

“La sua bizzarra – dice il capogruppo di FdI ad Avola – azione politica l’ha visto negli anni rimbalzare continuamente tra i banchi di maggioranza e opposizione coprendo persino un ruolo di assessore quindi con responsabilità in giunta. Evidentemente tali rimbalzi lo rendono talmente confuso da dimenticare persino ciò che ha votato nel tempo sia in seno al Consiglio Comunale sia esprimendo parere favorevole nella II Commissione al Bilancio della quale mi fregio di essere Presidente”.

L’affondo a Rametta

Lo stesso capogruppo di FdI precisa che Rametta “ha votato con parere favorevole sia il Rendiconto del 2021, 2022 e 2023 per poi risultare assente all’ultimo Rendiconto 2024 che lo ha visto parte attiva ma evidentemente confusa a causa dell’ennesimo cambio casacca poiché detti documenti contabili vanno in approvazione l’anno successivo a quello di riferimento e lui é stato in maggioranza fino a pochi mesi fa”.

I controlli della Corte dei Conti

Al netto delle polemiche politiche, la Corte dei Conti, nei mesi scorsi, ha fatto emergere delle criticità sul piano di Riequilibrio finanziario del Comune di Avola e tra i nodi da sciogliere ci sono i crediti di dubbia esigibilità e le riscossioni dall’evasione fiscale. Elementi su cui l’amministrazione del sindaco Rossana Cannata ha risposto ma nelle prossime settimane ci sarà un’audizione che dovrebbe chiarire come stanno le cose.