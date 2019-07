Nel fine settimana

Task force di controlli sul territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Noto, durante il fine settimana e sopratutto nelle aree balneari. Sono state elevate contravvenzioni per violazione delle norme al codice della strada: in particolare in sei casi per mancanza della copertura assicurativa con il relativo sequestro dei mezzi, dodici persone perché trovate senza cintura di sicurezza, otto giovani erano alla guida del proprio ciclomotore senza casco, con conseguente fermo del veicolo, nove mezzi perché con revisione scaduta ed infine cinque persone sono state sanzionate per guida pericolosa. Complessivamente sono stati sottratti oltre cento punti e ritirati diversi documenti di circolazione/patenti.

Particolarmente incisivi i controlli inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, nel corso dei quali sono stati segnalati all’autorità amministrativa otto persone per consumo personale di sostanza stupefacente.