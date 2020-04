L'attività dei carabinieri

I carabinieri, nell’ambito dei controlli anti Covid19 nel Siracusano, hanno emesso numerose sanzioni, tra cui nei confronti di alcune persone, residenti a Lentini ma originari della Romania, protagoniste di una grigliata di carne all’aperto. Quando sono stati sentiti, nessuno di loro avrebbe saputo giustificarsi, per cui sono stati costretti a tornare a casa ma con una multa salata alle spalle.

A Priolo, invece, i carabinieri hanno arrestato Salvatore Stelo, 41 anni, e Daniele Del Fiume, 25 anni, accusati del furto avvenuto in un cantiere navale in contrada San Lorenzo, nel territorio di Augusta. Secondo i militari, i due indagati hanno portato via numerosi barattoli di vernice con utensileria industriale specifica per barche. La refurtiva, completamente recuperata e del valore di circa 8 mila euro, è stata restituita al proprietario mentre ai due sono state emesse anche le sanzioni per violazioni delle misure anti Covid19.

Gli altri controlli nel Siracusano

“A Siracusa sono stati controllate e sanzionate diverse persone che passeggiavano lungo le vie cittadine senza alcuna giustificata motivazione.Fra queste ne sono state sanzionate alcune che intendevano godersi le festività in un luogo aperto, approfittando della bella giornata;in particolare, due soggetti sono stati trovati fuori dall’abitazione poiché, stanchi di rimanere a casa, si stavano recando a pescare. A Priolo Gargallo,Solarino, Floridia, Villasmundo,Carlentini, Francofonte, Buccheri, Canicattini Bagni, Palazzolo Acreide e Pachino, sono stati controllati e sanzionati diversisoggetti perché sorpresi a circolare lungo le vie cittadine; alcuni di essi persino fuori dal proprio comune di residenza, senza alcuna giustificata motivazione; A Sortinoalcune persone sono state sanzionate perché si stavano recando presso le proprie seconde case. ad Augusta sono stati controllati e sanzionati numerosi soggetti perché sorpresi a circolare lungo le vie cittadine senza alcun valido motivo;fra questi, uno che effettuava consegne di torte e dolci a domicilio in violazione degli espressi divieti”