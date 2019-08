numerose le violazioni al codice della strada

Nei giorni 14 e 15 agosto, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa ha disposto un servizio straordinario di controllo del territorio, in sintonia con quanto concordato in sede di C.P.O.S.P., di concerto ed in forma complementare con i servizi effettuati dalle altre Forze di Polizia presenti sul territorio della provincia di Siracusa.

Tale attività, con l’impiego di oltre 50 pattuglie e circa 110 militari in servizio presso le tre Compagnie Carabinieri della provincia, attraverso un’incisiva e costante azione preventiva e repressiva, è stata volta ad incentivare il rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale.

I controlli, erano mirati soprattutto a prevenire comportamenti di guida pericolosi verificando, in particolare, le condizioni psico-fisiche dei conducenti, specie per quanto riguarda l’abuso di sostanze alcoliche e l’assunzione di stupefacenti che in questi particolari giorni dell’anno sono fonte di incremento degli incidenti stradali.

La presenza di numerose pattuglie dell’Arma è stata garantita anche nei centri urbani a tutela delle abitazioni e dei locali pubblici rimasti chiusi, al fine di prevenire i reati predatori e contro il patrimonio vista la minore presenza dei cittadini che si sono spostati verso le località balneari.

L’obiettivo è stato quello di garantire la sicurezza ai residenti e ai turisti dei giorni di festa, attraverso servizi espletati soprattutto nelle località ricadenti lungo la fascia costiera, luogo di maggior concentrazione di turisti, di giovani e di numerosi locali di intrattenimento, dove si riversa la “movida” soprattutto durante le ore notturne, ed anche nei siti di interesse archeologico e monumentale mete di numerosi visitatori che apprezzano l’architettura barocca e i richiami storici largamente presenti nella provincia di Siracusa.

Nel medesimo contesto, 9 sono i soggetti denunciati in stato di libertà di cui: due per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti; uno per inosservanza provvedimenti Autorità; due per furto aggravato; due per evasione; uno per porto illegale di arma punta e taglio ed uno per minacce.

Nel corso dei servizi sono stati controllati 123 soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale (arrestati domiciliari e sorvegliati speciali) e sono stati segnalati alle competenti Autorità amministrative 5 assuntori di sostanze stupefacenti con complessivi recuperi di oltre venti dosi di stupefacente, tra cui hashish e marijuana, sottoposte a sequestro.

In totale 78 sono state le contravvenzioni redatte a carico di utenti della strada per un importo complessivo di € 55.500,00 circa e più specificamente: 5 per guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool o stupefacenti, 14 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 7 per l’uso durante la marcia di telefoni cellulari, 5 per mancato uso del casco, 14 per circolazione con veicoli sprovvisti della copertura assicurativa, 7 per guida senza patente o con patente revocata, 8 per circolazione con veicoli senza revisione, e 18 altre violazioni in materia di Codice della Strada. Complessivamente sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 15 veicoli.

Nell’arco di tutto il servizio, sono stati controllati complessivamente oltre 550 persone e 400 veicoli.